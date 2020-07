Porto Alegre Bancos do parque da Redenção, em Porto Alegre, recebem manutenção

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

A previsão é de que o trabalho seja concluído neste mês Foto: Cristine Rochol/PMPA A previsão é de que o trabalho seja concluído neste mês. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Cerca de 90 bancos do Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre, que ficam próximos ao Monumento ao Expedicionário, foram retirados entre os dias 6 e 10 deste mês para manutenção e pintura. A previsão é de que o trabalho seja concluído ainda em julho, e os bancos, reinstalados.

Em função da chuva e para agilizar a conclusão, o serviço está sendo realizado no depósito da Unidade de Conservação e Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. “Retiramos os bancos porque os serviços executados no local não ficaram de acordo com os padrões técnicos exigidos pela prefeitura”, afirmou o secretário municipal de Serviços Urbanos, Hiratan Pinheiro.

A melhoria no mobiliário faz parte das obras do contrato de manutenção de parques e de praças iniciadas em setembro de 2019. Entre os principais serviços realizados na Redenção, estão a recuperação do passeio em pedra portuguesa e em basalto regular no Monumento ao Expedicionário, substituição de 170 lixeiras metálicas, instalação de limitadores de acesso (fradinhos) no perímetro do monumento e a recuperação e pintura de 375 bancos de madeira.

