Mesmo com a disparada de casos de coronavírus na Flórida, parques da Disney são reabertos

Os parques temáticos do complexo Walt Disney World em Orlando, na Flórida (EUA), foram reabertos, neste sábado (11), para um número limitado de visitantes, mesmo com a disparada dos casos de Covid-19 no Estado.

No dia da reabertura, houve filas para acessar os parques. O clássico castelo da Cinderela, símbolo da empresa e de seus filmes, foi reformado para receber o público.

Alguns funcionários assinaram um pedido para que a Disney adiasse a reabertura do Walt Disney World. O complexo, que possui os parques temáticos mais visitados do mundo, foi fechado para visitantes em março.

A diretora-médica da Disney, Pamela Hymel, disse que novos requisitos, incluindo checagem de temperatura corporal e exigências de uso obrigatório de máscaras faciais, além de outras medidas sanitárias, permitem que os visitantes desfrutem da Disney World “de maneira responsável”.

A Disney disponibilizou em seu site uma série de recomendações para a reabertura. O número de mortes provocadas pelo coronavírus na Flórida passa de 3,8 mil.

Califórnia

Os parques de diversões da Disney na Califórnia continuam fechados devido à pandemia, mas centenas de pessoas correram para o seu centro comercial, que abriu na quinta-feira (09).