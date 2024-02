Brasil Bancos fecham nesta quarta, feriado do Dia da Proclamação da República, e reabrem na quinta

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2023

Os serviços de autoatendimento permanecem disponíveis para os clientes Foto: Agência Brasil (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

As agências bancárias de todo o País ficam fechadas nesta quarta-feira (15), feriado nacional do Dia da Proclamação da República (15). O atendimento ao público será retomado nesta quinta-feira (16), em horário normal.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), os serviços de autoatendimento permanecem disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos das instituições financeiras (internet e mobile banking).

As contas de consumo, como água, energia elétrica e telefone, e os carnês com vencimento no dia 15 podem ser pagos, sem acréscimos, no primeiro dia útil depois do feriado.

