Brasil Bancos não abrem para atendimento ao público no feriado de Corpus Christi no Brasil

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Na sexta-feira (09), as agências abrem normalmente para atendimento ao público Foto: Reprodução (Foto: Freepik) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Agências bancárias de todo o País permanecem fechadas para atendimento presencial ao público nesta quinta-feira (08), feriado de Corpus Christi. De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), a decisão segue resolução do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias feriados de âmbito nacional.

Na sexta-feira (09), as agências abrem normalmente para atendimento ao público. No sábado (10), somente as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes, assim como os canais digitais e remotos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas.

Ainda de acordo com a Febraban, contas de consumo como água, energia e telefone, além de carnês com vencimento nesta quinta-feira, poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, na sexta-feira. Caso a data não seja automaticamente ajustada, a sugestão é antecipar ou agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/bancos-nao-abrem-para-atendimento-ao-publico-no-feriado-de-corpus-christi-no-brasil/

Bancos não abrem para atendimento ao público no feriado de Corpus Christi no Brasil

2023-06-07