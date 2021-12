Brasil Bancos promovem mutirão para renegociação de dívidas e oferecem descontos de até 95%. Veja como participar

(Foto: Reprodução)

Os dois maiores bancos públicos do País — o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal — estão promovendo mutirões para renegociar dívidas. Entre as instituições financeiras privadas, o Itaú permanece com período de renegociações de débitos em atraso.

Já o Bradesco informou que está sempre aberto à renegociação com seus clientes, realizando a análise caso a caso, com o objetivo de encontrar as alternativas mais adequadas para que os correntistas mantenham as contas em dia.

Veja as condições

Até o dia 17 de dezembro, o Banco do Brasil realiza sua campanha de renegociação. Neste período, o banco oferece condições especiais que incluem descontos de até 95%, para liquidações à vista de dívidas vencidas. Também estão disponíveis descontos nas taxas de juros e prazo de até cem meses para o pagamento a prazo de operações vencidas.

As condições estão disponíveis para mais de 3,5 milhões de clientes pessoa física, produtores rurais e pessoas jurídicas que tenham dívidas de crédito pessoal, cartão de crédito, cheque especial e outras modalidades.

Os clientes podem procurar as agências do banco para renegociar suas dívidas e também os canais digitais: internet, App, WhatsApp e central de atendimento.

Crédito habitacional

Já a Caixa está com a campanha de renegociação de dívidas “Você no Azul”. Os descontos são de até 90% do valor da dívida e variam de acordo com a modalidade de crédito contratada e o tempo de atraso. A campanha também oferece condições especiais para negociação de créditos habitacionais, com possibilidade de pagamento parcial ou pausa nas prestações.

O cliente que deseja negociar pelo site precisa acessar o endereço Negociar Dívidas. As condições também estão disponíveis pelos telefones 4004-0104 para a capital e 0800-104-0104 para as outras regiões.

O cliente que salvar o número do 0800 em seu celular também consegue negociar com a Caixa pelo WhatsApp. Nas lotéricas, basta o cliente informar o CPF e a intenção de pagamento da dívida, que pode ser de até R$ 5 mil.

Para contratos habitacionais, o cliente também acessa as condições pelo aplicativo Habitação Caixa. Outro canal de atendimento que a campanha oferece é o “Caminhão Você no Azul”, no qual os clientes têm atendimento necessário para o pagamento ou a regularização de suas dívidas junto à Caixa.

Entrada maior

O Itaú Unibanco oferece condições de parcelamento para negociar dívidas, incluindo possibilidades para estender parcelamentos, obter descontos na quitação e até para reduzir as taxas de juros já contratadas.

Dentre as opções disponíveis para quem deseja reparcelar dívidas, as condições são ainda mais flexíveis para clientes que dispõem de verba para oferecer maior entrada à vista.

Com isso, além de diminuir a quantidade de parcelas, é possível obter desconto na taxa de juros inicial e, assim, diminuir também o valor do pagamento mensal.

Os interessados podem acessar os canais digitais do banco: aplicativo Itaú no celular (Android e iOS); aplicativo Itaú no computador; site Renegocie Fácil (permite acesso sem senha eletrônica); e WhatsApp exclusivo para renegociações.

A Sim, fintech de crédito pessoal do Santander, registrou um aumento de 88% na renegociação de dívidas durante Feirão realizado na segunda quinzena de novembro. Os acordos foram mais procurados por pessoas entre 26 e 50 anos (51%), com renda mensal de até R$ 2 mil (44%). Em relação às dívidas, a procura por descontos foi maior para débitos em aberto entre 241 e 360 dias.

