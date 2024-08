Após muita especulação, o Oasis, uma das maiores bandas de rock dos anos 1990, anunciou oficialmente, nesta terça-feira (27), o seu retorno aos palcos. O grupo britânico, liderado pelos irmãos Liam e Noel Gallagher, confirmou 14 shows em 2025.

Os ingressos para as apresentações começam a ser vendidos no sábado (31). Os shows serão realizados no Reino Unido e na Irlanda. A banda pretende anunciar apresentações em outros países.

O Oasis foi fundado em 1991 na cidade de Manchester, na Inglaterra. Desde o disco de estreia, a banda já se destacou como um dos grandes expoentes do rock britânico nos anos 1990. Hoje, o Oasis ultrapassa a marca de 75 milhões de discos vendidos.

Marco do movimento chamado “britpop”, o Oasis conquistou fãs em todo o mundo. A banda ficou conhecida pela personalidade “escrachada” dos integrantes e suas músicas emblemáticas, como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” e “Champagne Supernova”.

Mas a tensa relação entre os irmãos Gallagher sempre foi um problema dentro do Oasis. Os dois já tiveram inúmeras trocas de insultos e brigas públicas, e Noel chegou a deixar os colegas em plena turnê pela Europa após uma discussão.