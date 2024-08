Política Após reunião com líderes, Lula diz que “diálogo entre os Três Poderes voltou a ser a regra em nossa democracia”

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

O encontro foi realizado no Palácio do Planalto, em Brasília Foto: Ricardo Stuckert/PR O encontro foi realizado no Palácio do Planalto, em Brasília. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

Após encontro no Palácio do Planalto, em Brasília, com líderes da base governista no Congresso Nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que “o diálogo entre os Três Poderes voltou a ser a regra em nossa democracia”.

“Agradeci todo o trabalho realizado nesses um ano e oito meses, com aprovações importantes para o governo federal e, principalmente, para o povo brasileiro, que têm garantido crescimento econômico e a volta de programas sociais”, afirmou Lula. A reunião ocorreu na segunda-feira (26).

Estiveram presentes no encontro representantes do PT, PSB, PDT, PSOL, Republicanos, PP, PSD, Podemos, Solidariedade, Avante, MDB, União Brasil, PCdoB, Rede e PV.

Os líderes, por sua vez, disseram a Lula que querem evitar a “criminalização” das emendas parlamentares e defenderam a impositividade, ou seja, a obrigação de pagamento de parte desses recursos.

O petista afirmou que pretende intensificar esses encontros com os líderes e com as bancadas das legendas. O presidente sugeriu que as próximas reuniões com os líderes podem ser na Granja do Torto, residência de lazer do presidente da República.

