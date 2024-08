Mundo ONU emite alerta mundial para a rápida elevação do Oceano Pacífico

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O aumento do nível do mar é consequência da elevação das temperaturas, que causa o derretimento das calotas polares Foto: Divulgação O aumento do nível do mar é consequência da elevação das temperaturas, que causa o derretimento das calotas polares. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, emitiu um alerta mundial para a rápida elevação do Oceano Pacífico. De acordo com um relatório apresentado pela entidade nesta terça-feira (27), as temperaturas dos mares do Pacífico estão subindo muito mais rapidamente do que as médias globais.

De acordo com pesquisas, o aumento do nível do mar é consequência da elevação das temperaturas, que causa o derretimento das calotas polares. À medida em que o aquecimento aumenta e o gelo derrete, o mar sobe de nível.

O relatório divulgado nesta terça pela ONU mostra que o nível dos mares subiu 15 centímetros nos últimos 30 anos em algumas partes do Pacífico. O avanço do oceano é uma preocupação global, já que isso pode afetar milhares de comunidades costeiras pelo mundo.

No entanto, as ilhas do Pacífico são excepcionalmente expostas. Sua elevação média é de apenas um a dois metros acima do nível do mar. Cerca de 90% da população vive a apenas 5 quilômetros da costa e metade da infraestrutura está a 500 metros do mar.

“Estou em Tonga para emitir um SOS mundial sobre a rápida elevação dos níveis do mar. Uma catástrofe em escala mundial está colocando em risco esse paraíso do Pacífico”, afirmou Guterres.

As temperaturas da superfície do mar no Sudoeste do Pacífico aumentaram três vezes mais rápido do que a média global desde 1980, de acordo com um relatório regional compilado pela Organização Meteorológica Mundial.

Os números contrastam com a realidade das ilhas: elas são pouco povoadas, com poucas indústrias, e geram menos de 0,02% das emissões globais anuais de CO2. Ou seja, o que impacta a região não é sua própria emissão, mas as emissões globais.

Segundo cientistas, Tuvalu, um país insular de baixa altitude, poderá desaparecer nos próximos 30 anos, mesmo em um cenário de aquecimento global moderado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/onu-emite-alerta-mundial-para-a-rapida-elevacao-do-oceano-pacifico/

ONU emite alerta mundial para a rápida elevação do Oceano Pacífico

2024-08-27