Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

Ingressos banhados a ouro e cards autografados estão entre os itens. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A banda de rock norte-americana Kiss doou itens exclusivos de colecionador para um leilão beneficente em Porto Alegre nessa quinta-feira (10). O evento tem por finalidade arrecadar fundos para vítimas das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul em maio – o destino do valor obtido deve ser a reconstrução de lares e instituições educacionais.

O evento, na Associação Leopoldina Juvenil, foi realizado pelo Instituto Sou de Fazer, do ex-jogador de futebol Rafael Sobis. Confira abaixo a lista de itens doados pelo grupo musical:

– 2 ingressos do show final do KISS no Madison Square Garden, banhados a ouro 24k, estampados frente e verso com número exclusivo gravado a laser e acompanhados de certificado do ingresso original, autografado pela banda;

– 2 fotocards autografados;

– 2 bandeiras exclusivas oficiais.

Executivo da empresa Opus Entretenimento, Lucas Zaffari explica que foi a coordenadora de marketing da empresa quem convenceu a banda a contribuir para a causa:

“A banda prontamente se mobilizou para enviar os itens e colaborar com a arrecadação de fundos para as vítimas. Ficamos muito honrados em fazer essa ponte entre o entretenimento e a solidariedade. Acreditamos que tanto as ações que a Opus Entretenimento já realizou quanto o leilão do Instituto Sou de Fazer, somam-se a iniciativas fundamentais e que reforçam o DNA solidário de nosso povo nesse momento de reconstrução”.

Recentemente, a banda Kiss anunciou a aposentadoria dos palcos, com uma turnê de despedida e que celebrou seus 50 anos de carreira. Também acertou a venda de seu catálogo musical.

