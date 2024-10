Grêmio Análise do VAR sobre gol anulado do Grêmio é divulgada pela CBF

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

Grêmio teve gol de empate anulado após toque no braço de Braithwaite Foto: Lucas Uebel/Grêmio Grêmio teve gol de empate anulado após toque no braço de Braithwaite. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta quinta-feira (10), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou o áudio do VAR durante checagem de gol do Grêmio no Brasileirão, que foi anulado após um toque no braço de Braithwaite, aos 11 minutos do primeiro tempo, em partida nesta quarta-feira (09) contra o Atlético-MG, que terminou em 2 a 1 para a equipe de Minas.

Após o confronto, as decisões da arbitragem foram criticadas pelos gremistas. “Luiz, o lance é fino. Eu tenho que te chamar para você dar uma olhada junto comigo para um toque no braço, ok? Poderia ser factual, mas como é muito fino, preciso que você dê uma olhada”, recomendou Wagner Reway.

Após análise do vídeo, o árbitro, que solicitou a imagem em vários ângulos, concordou com a decisão do VAR e anulou o gol. “Toque na mão esquerda, então permanece imediatez, ok? Anulando o gol e voltando com domínio de gol, tá bom?”, decide Luiz Flávio de Oliveira.

O Grêmio ainda criticou outros lances da partida, como o pênalti marcado para o Atlético, um possível pênalti não marcado para o Tricolor e a não expulso do jogador Fausto Vera após falta dura em Pepê.

