Porto Alegre Reaberto edital para prestação de serviço meteorológico em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

O serviço contará com equipe técnica para fazer a leitura de dados de estações hidrometeorológicas, radares, satélite e demais meios disponíveis Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Nesta quinta-feira (10), foi publicado edital de reabertura da licitação para contratação de empresa que prestará serviços especializados de monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico exclusivamente para Porto Alegre, sete dias por semana, 24 horas por dia, por meio da Sala de Situação. O documento pode ser acessado na página 32 do Diário Oficial de Porto Alegre.

O serviço contará com equipe técnica para fazer a leitura de dados de estações hidrometeorológicas, radares, satélite e demais meios disponíveis com emissão de boletins diários, semanais e mensais para a Capital, o que garante o aumento da precisão dos alertas e previsões, considerando a existência de variações de temperatura e condições climáticas entre bairros da cidade.

A previsão meteorológica deve incluir alertas e avisos especiais sobre chuvas fortes, temporais, enchentes, descargas elétricas severas, estiagem, vendavais, ondas de calor, ondas de frio ou qualquer outra situação climática extrema pontual para bairros e regiões da cidade sob risco. O serviço também deverá monitorar o nível do Guaíba e demais rios que desaguam no lago, como Jacuí, Caí, Gravataí e dos Sinos.

Os serviços irão qualificar o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Porto Alegre, localizado no bairro Jardim Botânico. Os dados também estarão disponíveis no Centro de Monitoramento e Contingência Climática, na sede da Smamus (Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre), em uma área reformada para funcionar como espaço de monitoramento climático e gestão de contingências.

Contratação

Será realizada por pregão eletrônico, por valor estimado de R$ 1.854.961,20, com recursos do Fundo Municipal de Gestão de Território. A sessão pública ocorrerá às 9h do dia 29 de outubro, por este link do Portal de Compras Públicas.

