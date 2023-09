Música Banda Feitoria faz trilha sonora de campanha para o Setembro Amarelo da Unimed

Em paralelo ao lançamento, a banda estreia uma collab com a Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo, embalando a campanha Setembro Amarelo

Com mais de 20 anos de estrada, a banda Feitoria carrega uma personalidade forte, misturando a levada do reggae com guitarras pesadas e uma pegada funk.

A Feitoria lançou oficialmente o novo single, “Segredos Dessa Vida”, nas principais plataformas de streamings (Deezer, Spotify, Tidal, Amazon Music e Apple Music).

“Segredos Dessa Vida” traz uma Feitoria mais pop e mais alegre. Na letra, a música, passa um forte apelo de ligação afetiva, de apoio, de união. A mensagem reforça os laços, esses vínculos afetivos que fazem a vida valer a pena. Essa é a alma da Feitoria na pulsante música Segredos Dessa Vida.

Em paralelo ao lançamento, a banda estreia uma collab com a Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo, embalando a campanha Setembro Amarelo com o single recém divulgado.

“Segredos Dessa Vida” é a terceira, de quatro novas músicas autorais, produzidas por Regis Leal, tecladista e produtor dos cinco primeiros discos do Armandinho. A Feitoria é uma banda lajeadense independente, que carrega uma personalidade forte, misturando a levada do reggae, rock com guitarras pesadas e uma pegada funk.

