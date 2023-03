Colunistas Bandeira branca

Por Leandro Mazzini | 27 de março de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ministros palacianos esboçaram plano para reestatizar Eletrobras, recomprando ações mesmo que a alto preço, conforme a regra estipulada. Mas antes de curto-circuito foram surpreendidos com uma visita, numa ofensiva dos sócios-majoritários. Apresentando-se como interlocutor deste grupo, um deputado federal bateu às portas no Planalto e levou o recado: não haverá oferta para recompra, e os majoritários – um grande empresário e fundos de investimento – não querem guerra, desejam ser apenas bons sócios do Governo. O presidente Lula da Silva já entendeu que o negócio não tem volta, e agora articula para conquistar o apoio de conselheiros de alguns fundos não representados por este grupo para aumentar o poder de voto além dos 10% aos quais tem direito.

Desespero na aposta

Causou surpresa aos donos de sites de apostas a tentativa de aproximação de deputados federais prometendo uma proteção na eventual CPI da Manipulação de Futebol. Jogo baixo. Há informações de que um deles foi gravado por um executivo brasileiro. É a velha aposta de alguns políticos do “quanto pior, melhor” – para eles, evidentemente. Os sites são vítimas dos jogos armados, não protagonistas dos eventuais golpes.

Mira torta

Especialistas em segurança que têm batido ponto no Ministério da Justiça saíram pasmos de uma das reuniões na pasta semana passada. Engendra-se nos altos gabinetes, com aval do Palácio, uma Portaria que permitiria à Polícia Federal recolher as armas compradas por CACs desde 2019, sem reembolso ou com pífia indenização.

Calendário tributário

O Sindicato das Empresas de Contabildade ajudou a formular o PL 555/23 apresentado pelo deputado Marcos Bertaiolli (PSD/SP) para corrigir o calendário tributário e seus gargalos, a despeito de toda a tecnolgia atual, que prejudicam empresas com multas em atrasos. “O objetivo não é incentivar o não-cumprimento da obrigação; pelo contrário: a penalidade terá cunho educativo e que não gere qualquer perda de arrecadação aos cofres públicos”, diz Carlos Alberto Baptistão, do Sescon.

Gafe

O Itamaraty cometeu uma gafe semana passada, que retirou do ar no site. Publicou que o Governo da Austrália concedeu agrément para um embaixador do Brasil que ocupou o cargo em 2018. Agora, o substituto será o embaixador Claudio de Matos Arruda, o Fred Arruda, ex-assessor internacional de Michel Temer. Ele será sabatinado no Senado.

Com Equipe de Brasília, Rio, São Paulo e Salvador

