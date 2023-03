Bruno Laux Panorama Político

Por Redação O Sul | 27 de março de 2023

Integrantes do Ministério da Fazenda esperam anunciar a proposta ao público nos próximos dias. (Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Antecipação de anúncio

O novo arcabouço fiscal do governo federal pode ter sua apresentação antecipada em função do cancelamento da viagem do presidente Lula à China. Integrantes do Ministério da Fazenda afirmam que é esperado que o anúncio da proposta ao público ocorra nos próximos dias, uma vez que sua estrutura técnica já foi concluída.

Reagendando a visita

O governo da China declarou neste domingo que está em contato com o Palácio do Planalto para reagendar a viagem de Lula ao país. O ministério chinês das Relações Exteriores informou que “compreende e respeita” a decisão de suspender a viagem.

Desfalque na comitiva

Com o cancelamento da visita de Lula ao país asiático, grande parte da comitiva que o acompanharia também cancelou o embarque. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e os ministros do governo federal suspenderam a viagem após tomarem conhecimento da ausência do chefe do Executivo.

Acordos mantidos

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que já havia viajado para China na semana passada, permanece no país participando de seminários e reuniões durante esta semana. Ele afirmou que acordos bilaterais com a nação somente serão anunciados com a presença de Lula, mas que os termos de cooperação do setor privado devem ser fechados.

Apresentando melhora

De acordo com informações do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o quadro de saúde do presidente Lula está evoluindo positivamente do ponto de vista clínico. Diagnosticado com pneumonia, o chefe do Executivo vem apresentando melhora e deve retornar às atividades ainda nesta semana.

Situação de emergência

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Waldez Góes, do Desenvolvimento Rural, viajaram neste domingo à Rio Branco, no Acre, para verificar os impactos das fortes chuvas que vêm ocorrendo na região desde a semana passada. No sábado, o governo federal já havia decretado situação de emergência no local.

Casa da Mulher Brasileira

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, afirmou que até o final do mandato do atual governo todas as capitais do país contarão com uma unidade da “Casa da Mulher Brasileira”. O espaço oferece uma série de serviços voltados aos diferentes tipos de violência contra o público feminino.

Financiamento de pesquisas

A presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, Luisa Canziani (PSD-PR) deve cobrar explicações da ministra da mesma área, Luciana Santos, referentes ao financiamento de pesquisas no Brasil dentro do cenário de dificuldades orçamentárias. Luciana irá apresentar as diretrizes e planejamento de sua pasta ao colegiado na segunda quinzena de abril.

Apresentação de diretrizes

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado recebe nesta quinta-feira o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. À convite do colegiado, ele irá apresentar as diretrizes e programas prioritários de sua pasta planejados para os próximos anos.

Mulheres Republicanas

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) irá assumir o comando do Movimento Mulheres Republicanas a partir do mês de abril. No cargo, ela deve viajar pelo país atraindo um maior número de filiadas à legenda, buscando ampliar o número de candidatas a cargos municipais.

Ampliação da Lei Antiterrorismo

A Comissão de Segurança Pública do Senado discute nesta terça-feira o projeto de lei que altera as penas e tipifica como atos terroristas as ações praticadas em nome ou em favor de grupos criminosos organizados. A proposição foi apresentada pelo senador Styvenson Valentin (Podemos-RN), em função dos ataques de organizações criminosas que ocorrem em seu estado há mais de dez dias.

Ampliação de comércio

O RS está buscando junto ao governo da China a habilitação de cinco plantas frigoríficas gaúchas de aves e uma de bovinos, para exportação ao país. Representantes do Estado que integram a comitiva brasileira de empresários devem continuar as negociações com os chineses durante esta semana.

Ampliação de comércio II

O Estado tenta ainda conquistar o título de zona livre de febre aftosa, visando o mercado de suínos. Caso seja alcançada, a declaração deve permitir a importação da carne de porco gaúcha com ossos e miúdos pelo país, ampliando o mercado de compradores.

Segue o jogo

O governo do Estado realiza nesta segunda-feira a primeira entrega de kits de materiais e equipamentos esportivos através do edital Segue o Jogo. Iniciando por Porto Alegre, o programa deve beneficiar projetos sociais selecionados em 23 municípios gaúchos.

Manutenção de açudes

O prefeito Sebastião Melo esteve vistoriando os serviços de limpeza e abertura de açudes realizados pela prefeitura em localidades afetadas pela estiagem. Acompanhado do secretário municipal de Governança Local, Cassio Trogildom, ele visitou uma das propriedades contempladas pela iniciativa da gestão municipal.

Olha pra elas

A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo apresenta nesta terça-feira, em conjunto com outras pastas do governo estadual, o documentário “Olha pra elas”. A exibição da obra apresenta uma série de questões vividas por mulheres no sistema carcerário, relacionadas à questão de gênero, feminilização da pobreza, abandono, maternidade e desestruturação familiar.

Cultura açoriana

O prefeito Sebastião Melo assinou neste sábado, 25, um protocolo que determina a criação do Centro Cultural Açoriano. Ao firmar o documento, o prefeito afirmou que o local deve servir como um espaço para o reforço de laços históricos, de valorização das relações da Capital e de divulgação das culturas.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Panorama Político

2023-03-27