Economia Banqueiros querem a proibição imediata do uso de cartões de crédito para o pagamento de jogos e apostas online

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Sidney defende essa regra, porque avalia que o cartão de crédito é um estímulo ao superendividamento. (Foto: Divulgação)

O presidente da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Isaac Sidney, defendeu a proibição imediata do uso de cartões de crédito para o pagamento de jogos e apostas online. Desde abril, uma portaria do Ministério da Fazenda já determina essa proibição, mas as empresas só serão obrigadas a cumprir a regra a partir de janeiro de 2025.

Sidney ressaltou que é preciso antecipar essa limitação, porque há uma preocupação crescente no setor financeiro sobre o potencial efeito das “bets” no endividamento e no aumento da inadimplência das famílias.

“Eu particularmente entendo – é uma posição pessoal – que o governo deveria usar todos os meios legais para proibir, imediatamente, o uso do cartão de crédito para a realização dos jogos. A proibição feita ainda não está sendo observada. O cartão é um produto fundamental e seu uso para apostas vai afetar bastante o consumo das famílias e a economia”, disse.

Pela portaria da Fazenda, os apostadores só poderão realizar as apostas por meio de pagamento instantâneo, como Pix, TED, cartão de débito ou pré-pago. Sidney defende essa regra, porque avalia que o cartão de crédito é um estímulo ao superendividamento.

“Uma coisa é fazer a aposta com Pix ou cartão de débito. A pessoa vai fazer, mas só vai usar o que está na conta. O cartão, ao contrário, é endividamento para o futuro, além das forças financeiras atuais. O cartão de crédito é um convite à bola de neve do endividamento”, afirmou.

O crescimento de gastos com jogos de azar online despertou também a atenção do Banco Central. Segundo integrantes do BC, é preciso que o Executivo atue de forma enérgica, com políticas e campanhas de conscientização, para evitar uma escala das dívidas.

Tragédia anunciada

Na visão do presidente da Febraban, o crescimento desse tipo de jogo de azar tem assumido proporções “alarmantes e gigantescas”, que vão se transformar em uma “tragédia anunciada”.

“O crescimento do mercado de apostas online no Brasil vem assumindo proporções alarmantes e gigantescas e esse cenário deveria nos preocupar seriamente, em especial quanto a seu efeito nefasto no endividamento das famílias”, diz Isaac Sidney. “Sem controle, não tenho dúvida, a escalada da dívida vai se tornar numa tragédia anunciada, com consequências graves para a saúde financeira das pessoas”, alerta.

A Febraban diz que vai cobrar do poder público a adoção de medidas urgentes para apertar e aperfeiçoar a regulamentação das bets. Outra preocupação é o uso desse tipo de jogo para lavagem de dinheiro.

“Vamos cobrar do poder público também urgência em uma regulamentação rigorosa para evitar essa bomba relógio e ainda para coibir lavagem de dinheiro, pois não vamos aceitar que o setor bancário seja canal de ilícitos financeiros ligados a jogos de apostas”, afirmou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Banqueiros querem a proibição imediata do uso de cartões de crédito para o pagamento de jogos e apostas online

2024-09-01