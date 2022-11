Rio Grande do Sul Banrisul abre concurso público com mais de 800 vagas para escriturário

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Salário inicial (período de experiência) é de quase R$ 3 mil mais benefícios, para jornada semanal de 40 horas. (Foto: Divulgação/Banrisul)

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) publicou edital para preenchimento de 824 vagas de escriturário no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com exigência mínima de diploma de nível médio, o cargo tem salário inicial de quase R$ 2,7 mil (primeiros três meses) e de exatos R$ 2.963 após esse período de experiência. A jornada semanal é de 30 horas.

Dentre os benefícios estão cesta-alimentação e auxílio-refeição, plano de saúde médico e odontológico, previdência complementar, auxílio-creche e participação nos lucros e resultados da empresa.

Inscrições podem ser feitas até 7 de dezembro, por meio do site cesgranrio.org.br. Taxa: R$ 45.

As provas serão aplicadas no dia 22 de janeiro em Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santo Ângelo.

Conteúdos exigidos (básicos ou específicos): matemática, língua portuguesa, informática, conhecimentos bancários, matemática financeira, atualidades do mercado financeiro, vendas e negociação, ética e diversidade.

Emater

O governo do Estado também autorizou abertura de concurso público para 98 vagas na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater). A partir de agora, a instituição dará andamento à contratação da banca que executará o processo seletivo, prevendo os cargos e quantidades detalhados a seguir:

– 47 de extensionista rural Nível Médio – agropecuária.

– 20 de extensionista rural Nível Superior – agropecuária.

– 10 de extensionista rural Nível Médio – social.

– 6 de assistente administrativo.

– 4 de extensionista rural Nível Superior – social.

– 2 de assistente técnico-administrativo – contabilidade.

– 2 de técnico científico – administração e finanças.

– 1 de assistente técnico-administrativo – informática.

– 1 de técnico científico –médico do trabalho.

– 1 de técnico científico – analista de sistemas.

– 1 de técnico centífico – contabilidade.

– 1 de técnico científico – pedagogia.

– 1 de técnico científico – recursos humanos.

– 1 de técnico científico – serviço social.

De acordo com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Sepadr), o concurso é uma antiga demanda da Emater ajudará a recompor o quadro de funcionários da empresa para o pleno atendimento aos produtores rurais de todo o Estado.

“O processo seletivo é fundamental para repor o quadro que atua na linha de frente, junto aos municípios, para execução das políticas públicas municipais, estaduais e federais”, avalia o presidente da Emater/RS, Alex da Silva Corrêa.

(Marcello Campos)

