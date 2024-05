Rio Grande do Sul Banrisul adota medidas especiais em apoio aos cidadãos e empresas gaúchas

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Pacote do banco estatal inclui R$ 7 bilhões para capital-de-giro. (Foto: Divulgação/Governo do RS)

Em meio à maior tragédia climática já vivida pelos gaúchos e das consequentes demandas de recuperação, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) definiu uma série de medidas emergenciais em apoio aos cidadãos e empresas. O pacote inclui R$ 7 bilhões para capital-de-giro, além de linhas de crédito especiais para prefeituras de municípios em situação de calamidade pública.

“Atuamos em praticamente todos os municípios do Estado, conhece as realidades locais e desafios dos setores produtivos, de modo que não deixará de cumprir sua missão de fomentar a economia e apoiar a sociedade neste momento de grande união de esforços”, destaca o presidente da instituição, Fernando Lemos.

Pessoa jurídica

Para empresas, o Banrisul disponibilizará R$ 7 bilhões em linha específica de capital-de-giro, com prazo de até cinco anos para pagamento. A medida tem vigência de 60 meses, com renovação semestral automática, inclusive dos juros, com taxa pré-fixada a partir de 1,39% ao mês e pós-fixada a partir de 0,29% ao mês (mais CDI).

Essa linha estará disponível para todos os micro, pequenos, médios e grandes negócios, com isenção de tarifa de abertura de crédito da Conta Única por 180 dias.

Outras medidas: isenção de tarifa de abertura de cadastro para contratação de empréstimo, 12 meses de isenção nos pacotes de tarifas de novos clientes (podendo chegar a 60 meses), isenção de tarifas para novos clientes com abertura de conta via aplicativo, isenção de anuidade no cartão de crédito Libre, isenção de mensalidade de pacotes de tarifas e redução na taxa de juros do cheque especial para clientes com aplicações financeiras.

Pessoa física

Para os clientes da modalidade pessoa física, as operações de crédito individual terão repactuação de três parcelas, com três meses de carência e 12 meses para pagamento. Já as faturas de maio e junho dos cartões de crédito serão prorrogadas, com possibilidade de parcelamento em até 12 meses.

Também oferecida a alternativa de suspensão do pagamento de três parcelas do crédito imobiliário, que será diluído no prazo remanescente do contrato. Para o crédito rural, o vencimento das operações de maio e junho será prorrogado para julho.

Já para os clientes Vero, a direção do banco anunciou que haverá isenção de tarifas pelo prazo de 60 dias, nos meses de maio e junho. Isso vale para pessoas físicas e jurídicas credenciadas.

Outras medidas: isenção da cobrança de tarifa de emissão de contrato para linhas de capital-de-giro, isenção de seis meses no pacote de tarifas para empresas que abrirem conta-corrente, isenção de 12 meses no pacote de tarifas para empresas que abrirem conta corrente com credenciamento Vero, isenção de cobrança na emissão de boleto bancário para novos credenciados (incluindo tarifa reduzida a partir de R$ 0,30 na liquidação), isenção de mensalidade de pacotes de tarifas e redução na taxa de juros do cheque especial para clientes com aplicações financeiras

(Marcello Campos)

