Banrisul alcançou lucro líquido ajustado de R$ 824,8 milhões em 2020

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2021

(Foto: Arquivo/Ascom Banrisul)

O Banrisul registrou lucro líquido ajustado de R$ 824,8 milhões em 2020, com rentabilidade ajustada de 10,2% sobre o patrimônio líquido médio. A retração de 35,3% frente ao lucro líquido ajustado de 2019 reflete, especialmente, maior fluxo de despesa de provisão para perdas de crédito, redução da margem financeira, diminuição das receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias, redução das despesas administrativas ajustadas, aumento das demais despesas, e consequente menor volume de tributos sobre o lucro, refletindo a menor base de cálculo e a alteração na alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL a partir de março de 2020, com reflexos na contribuição diferida e corrente, e menor volume de participação nos lucros e resultados. Já o lucro líquido de 2020 alcançou R$ 727,5 milhões, impactado pelo Programa de Desligamento Voluntário, o qual produziu efeito líquido de R$ 97,3 milhões no resultado do período.

O patrimônio líquido atingiu R$ 8,3 bilhões em dezembro de 2020, aumento de R$ 551,9 milhões ou 7,1% em 12 meses. Os ativos totais apresentaram saldo de R$ 91,8 bilhões em dezembro de 2020, com crescimento de 12,6% em relação ao registrado no final de 2019, ampliação proveniente, em especial, do aumento na captação de depósitos.

Os recursos captados e administrados alcançaram saldo de R$ 80,5 bilhões em dezembro de 2020, incremento de R$ 8,4 bilhões ou 11,7% em relação ao mesmo mês de 2019. Estes recursos são compostos, principalmente, por depósitos a prazo, de poupança e à vista.

Crédito

A carteira de crédito do Banrisul registrou saldo de R$ 37,6 bilhões em dezembro de 2020, expansão de R$ 1,4 bilhão ou 3,9% nos 12 meses. O resultado é em decorrência, especialmente, da carteira comercial, que registrou saldo de R$ 28,9 bilhões, aumento de R$ 1,1 bilhão ou 3,9% em um ano.

Neste período de enfrentamento da crise da pandemia, o Banrisul teve importante papel na oferta de crédito para pessoa física, principalmente empréstimos consignados; e para microempresários e empresas de pequeno porte.

O crédito comercial pessoa física, refletindo a estratégia de negócios da instituição, apresentou crescimento de R$ 546,2 milhões ou 2,5% nos 12 meses, alcançando R$ 22,3 bilhões em dezembro de 2020. A evolução foi influenciada especialmente pelo crescimento do saldo das operações de crédito consignado, que alcançaram o montante de R$ 17,1 bilhões em dezembro de 2020.

As operações de crédito comercial pessoa jurídica apresentaram saldo de R$ 6,6 bilhões em dezembro de 2020, com aumento de 8,6% em relação a dezembro de 2019, devido, especialmente, as linhas de capital de giro, face ao aumento dos volumes concedidos em linhas emergenciais de acesso ao crédito, como o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), e o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC).

As linhas de crédito no âmbito do Pronampe, PEAC e Programa Emergencial de Suporte a Empregos (PESE); registraram a concessão de R$ 1,6 bilhão em recursos para 35.437 contratos, dando suporte aos pequenos e médios negócios.

Estas linhas contam com garantia parcial do Governo Federal e condições financeiras mais favoráveis para os tomadores, tendo sido muito importantes para a continuidade dos negócios dos clientes durante a crise da pandemia.

O Banco, ainda, promoveu a prorrogação dos vencimentos de dívidas de operações de crédito já existentes, desenvolvendo portfólio de produtos voltados ao reparcelamento das dívidas de curto prazo, que vigoraram até o mês de julho de 2020. As principais modalidades foram Crédito Geral, Imobiliário (PF e PJ Plano Empresário), Agronegócio, Desenvolvimento e Limites. Destaca-se que, do montante de parcelas suspensas desde o início da pandemia, no valor total de R$ 744 milhões, já ocorreu a amortização de aproximadamente R$ 273 milhões e, no encerramento do quarto trimestre, o índice de inadimplência desta carteira totalizou 2,6%.

Em relação à sustentabilidade, a linha de crédito específica para financiar a aquisição de equipamentos de energia solar e eólica vem superando as expectativas, com incremento de 201% nos últimos 12 meses, atingindo uma carteira de R$ 174 milhões.

Diante do cenário de distanciamento social e para alcançar soluções adequadas às necessidades dos clientes, o Banrisul também acelerou o processo de digitalização de produtos ampliando, no aplicativo Banrisul Digital e no Home Banking, o número de convênios estaduais disponíveis para contratação de crédito consignado e inserindo a contratação neste canal para convênios municipais. Da mesma forma, implantou a contratação e gestão dos limites de produtos direcionados à pessoa física, como cheque especial, crédito pessoal 1 Minuto e cartão de crédito.

Agronegócio

Ao longo do ano de 2020, o Banrisul, visando aumentar a participação no setor agropecuário gaúcho, intensificou sua atuação para alavancar negócios com agricultores familiares, médios produtores, agricultores empresariais, cooperativas, agroindústrias e demais empresas do agronegócio, oferecendo soluções tecnológicas e financiamentos para investimentos, custeio, comercialização e industrialização, de acordo com a necessidade de cada cliente.

Em 2020, foram contratadas 26.012 novas operações, com volume total de R$ 3,2 bilhões. Desses totais, 25.134 operações e R$ 2,2 bilhões referem-se a operações com pessoas físicas, e 878 operações e R$ 1,0 bilhão a pessoas jurídicas. O saldo da carteira de crédito rural atingiu, em dezembro de 2020, o valor de R$ 3,4 bilhões, aumento de R$ 730,9 milhões ou 27,5% na comparação com dezembro de 2019.

Sustentabilidade

O Banrisul, fortalecendo o compromisso com o desenvolvimento sustentável e atento às demandas e exigências crescentes da área financeira nos aspectos de ASG (Ambientais, Sociais e de Governança, na sigla em inglês ESG), institucionalizou, em dezembro de 2020, a área de sustentabilidade com o objetivo de aprimorar a governança, fortalecer e impulsionar as ações alinhadas às diretrizes da instituição e às estratégias dos negócios.

A Política de Responsabilidade Socioambiental do Banrisul estabelece as diretrizes de sustentabilidade para o Banco e todas as empresas controladas do Grupo Banrisul. Além de estar aderente à maioria dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Banco também é, desde 2013, signatário do Pacto Global das Nações Unidas, iniciativa desenvolvida com o propósito de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Dentre as ações para melhorar continuamente a integração desses princípios na estratégia de negócios, cultura e operações diárias, destacam-se a participação da instituição em comissões interinstitucionais, programas estaduais e comitês, que incentivam a preservação ambiental e a agricultura sustentável.

O Banrisul, por meio do Programa Sementes, atendeu 46 projetos ao longo do ano de 2020, com a distribuição de sementes a 24 grupos de agricultores, sete de escolas, dois de indígenas e 13 de quilombolas. Foram investidos em torno de R$ 184,4 mil e distribuídas cerca de 148 milhões de sementes, para um público de 6.962 famílias beneficiadas. O programa estimula estratégias de desenvolvimento rural sustentável nas comunidades onde o Banco está inserido. Após o mês de março, o número de projetos aumentou, em especial, de pequenos agricultores familiares, em decorrência da forte estiagem no Rio Grande do Sul e da Covid-19, que tornou as comunidades ainda mais vulneráveis. Registra-se também, neste último trimestre, aumento significativo no número de sementes distribuídas, relacionado a projetos da região sudoeste do Estado, com utilização de forrageiras e adubação verde para pastagens.

O Projeto Pescar Banrisul oferece, anualmente, a 20 jovens entre 16 e 19 anos, o curso Iniciação Profissional em Serviços Administrativos, ministrado por instrutores voluntários do Banrisul. Durante o ano de 2020, o Projeto passou por uma adaptação em seu formato de ensino, contando com atividades síncronas e participação de voluntários do Banco dos mais diversos locais do País. Em dezembro de 2020, foi realizada a formatura, de forma online, dos jovens que fizeram parte do Projeto.

Por meio do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (Funcriança) e do Fundo do Idoso, o Banrisul apoia ações que atendem crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, bem como idosos, defendendo os direitos essenciais. Em 2020, o Banco alocou R$ 1,3 milhão para o Funcriança e R$ 1,2 milhão para o Fundo do Idoso.

Em 2020, o Banrisul reafirmou seu compromisso social com a comunidade, atuando junto a universidades em melhorias e ampliação da capacidade de testagem da Covid-19. O Banco realizou a doação de um equipamento extrator automático, e de insumos que o aparelho utiliza, para o Laboratório de Apoio Diagnóstico em Infectologia do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande, do município de Rio Grande, para agilizar a primeira fase de análise das amostras suspeitas de conter o coronavírus SARS-COV-2, que eram feitas, até então, de forma exclusivamente manual.

Além disso, o Banrisul também doou um equipamento extrator automático de RNA para o laboratório do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e materiais plásticos descartáveis que o aparelho utiliza, para a realização de oito mil testes para coronavírus, a fim de agilizar o diagnóstico da detecção do coronavírus SARS-Cov2, causador da Covid-19, e trazer mais eficiência operacional para os testes voltados à identificação da distribuição do vírus entre os profissionais da saúde, de serviços essenciais e na população em geral.

O Banrisul também realizou a doação de R$ 560 mil para a Universidade Federal de Pelotas e o Instituto Pesquisas de Opinião, para viabilizar a continuidade da Pesquisa Epidemiológica de Prevalência do Coronavírus no Rio Grande do Sul, a EPICOVID-19.

Seguridade

O Banrisul dispõe de amplo portfólio de produtos de seguridade, com soluções completas voltadas a seguros de pessoas e patrimoniais, títulos de capitalização e planos de previdência complementar. O ano de 2020 foi marcado por uma série de mudanças derivadas do distanciamento social. Em novembro, foi disponibilizado o módulo de Previdência no app Banrisul Digital, no qual é possível simular projeção de valores, contratar planos, consultar contratações, visualizar os produtos disponíveis e realizar aportes esporádicos. Também foi disponibilizada a opção de contratação remota para seguros de vida e de acidentes pessoais. O período foi marcado, ainda, pelo lançamento de novos produtos, promoções para clientes, adequação do portfólio de produtos, automação e modernização de processos, remotização de produtos para a Agência Digital e pelo início da comercialização dos títulos de capitalização da empresa Rio Grande Capitalização, subsidiária integral da joint venture Banrisul Icatu Participações.

O faturamento dos negócios de seguridade atingiu R$ 1,7 bilhão em 2020, apresentando crescimento de 5,5% em comparação ao ano anterior. As receitas totais atingiram R$ 293,2 milhões no ano, dentre as quais se destacam as receitas provenientes das comissões de seguridade, que somaram R$ 241,6 milhões. Em dezembro de 2020, as operações ativas de seguridade alcançaram 2,4 milhões de contratos.

Canais Digitais

O Banrisul segue firme a sua transformação digital com o intuito de oferecer ao cliente sempre a melhor experiência. Os canais digitais do Banrisul continuam em constante evolução, representando 62,8% das operações realizadas pela instituição em 2020, considerando todos os canais disponíveis, frente aos 54,6% de 2019. Ao longo do ano, os canais de Internet Banking (Home e Office Banking) e Mobile Banking (Minha Conta, Afinidade e Office, acessados por meio do aplicativo Banrisul Digital), tiveram 359,3 milhões de acessos, 30,8% superior a 2019, equivalendo a uma média de 984,5 mil acessos diários. O total de operações realizadas nesses canais apresentou incremento de 9,1%. Dentre essas, a quantidade de transações financeiras e o valor transacionado cresceram 24,3% e 3%, respectivamente, frente ao ano anterior.

Em 2020, foram implantadas diversas melhorias, com destaque para a disponibilização da nova versão do aplicativo Banrisul Digital. Desenvolvida com foco na experiência do cliente, a nova versão obteve aprovação de 90% dos respondentes de pesquisa telefônica realizada pelo Banco, e na avaliação alcançou nota 4,1 na Play Store e 3,6 na Apple Store (escalas de 1 a 5), confirmando a excelente aceitação do público.

Vero

A Vero encerrou o ano de 2020 com 143,5 mil estabelecimentos credenciados ativos com transações nos últimos 12 meses. Nos 12 meses deste ano, foram capturadas 312,7 milhões de transações, 218,9 milhões com cartões de débito, redução de 4,5%; e 93,8 milhões com cartões de crédito, retração de 10,4%; em relação ao auferido em 2019. Em volume financeiro, o valor transacionado totalizou R$ 30,3 bilhões, refletindo crescimento de 2,8% frente ao ano de 2019. Desse montante, R$ 17,2 bilhões com cartões de débito e R$ 13,2 bilhões são oriundos das transações com cartões de crédito.

Cartões de Crédito

O Banrisul encerrou dezembro de 2020 com uma base de 1,2 milhão de cartões de crédito. Durante o ano, foram realizadas 74,9 milhões de transações, o que possibilitou a movimentação financeira de R$ 6,5 bilhões.

O mercado de meios de pagamento apresenta inovações e tendências o tempo todo. Os consumidores desse mercado já esperam por novidades com cada vez mais frequência. A partir destas premissas, e buscando a satisfação dos clientes, com mais tecnologia e modernidade, o Banrisul lançou, em 2020, a BanriFast, pulseira de pagamentos exclusiva para transações presenciais por aproximação para portadores dos cartões de crédito das bandeiras Mastercard e Visa.

Com foco na segurança, o Banrisul passou a oferecer o cartão de crédito virtual, exclusivo para aplicativos, internet, compras por telefone e ideal para débitos recorrentes na fatura. O cartão virtual foi disponibilizado também para os portadores pessoa física de cartões adicionais e da modalidade Mastercard Business, destinada ao segmento pessoa jurídica, os quais também passaram a contar com o parcelamento de fatura convencional, além da opção de parcelamento do rotativo. Desde maio de 2019, quando o Banco passou a oferecer os cartões de crédito virtuais, já foram gerados 153,7 mil cartões, contabilizando mais de 1,9 milhão de transações, no valor total de R$ 274,6 milhões.

Modernização Tecnológica

A pandemia do novo coronavírus desencadeou desafios significativos para a sociedade e o mercado, provocando as empresas a se adaptarem e otimizarem seus processos. Diante da exigência de soluções adaptadas ao distanciamento social, o Banrisul atingiu apurado nível de maturidade digital. Inovações tecnológicas que só viriam a ser implementadas com o tempo foram executadas em um ritmo muito acelerado.

O capital tecnológico da instituição, fruto de largo e constante investimento no setor, garantiu a segurança das transações em meios digitais, que cresceram exponencialmente nos meses posteriores à instauração da pandemia. Essa consistência serviu para o Banrisul implementar com rapidez a operacionalidade de novas soluções para apoiar os seus mais de quatro milhões de clientes.

Em 2020, foram investidos R$ 336,9 milhões em modernização tecnológica, que inclui a transformação digital, ampliação da infraestrutura de TI e o compromisso cada vez maior com a segurança da informação. Assim, o Banrisul segue consistente em sua transformação digital e permanece comprometido em disponibilizar uma experiência digital cada vez mais completa e eficaz aos seus clientes.

