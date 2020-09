Rio Grande do Sul Banrisul anuncia plano de demissão voluntária para até 1,5 mil empregados

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Poderão aderir ao PDV empregados aposentados ou não pelo INSS. Foto: Arquivo/Ascom Banrisul Poderão aderir ao PDV empregados aposentados ou não pelo INSS. (Foto: Arquivo/Ascom Banrisul) Foto: Arquivo/Ascom Banrisul

O Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul) anunciou nesta segunda-feira (14) em fato relevante para sindicatos proposta de acordo coletivo sobre um PDV (plano desligamento voluntário) envolvendo até 1,5 mil empregados.

Poderão aderir ao PDV empregados aposentados ou não pelo INSS (Instituto Nacional de Seguro Social). O número de desligamentos contemplados no PDV será de até 1500 empregados, com preferência para os aposentados pelo INSS ou aptos para tanto. Caso aprovado e firmado o acordo, o banco informa que as etapas seguintes necessárias para sua implementação serão adotadas pelo Banrisul.

