Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Operação regular havia sido suspensa em março após a redução do fluxo de veículos provocada pela pandemia. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Operação regular havia sido suspensa em março após a redução do fluxo de veículos provocada pela pandemia. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que a partir desta terça-feira (15), será retomada a operação da faixa reversível da avenida Oscar Pereira, no bairro Glória. A operação regular, de segunda a sexta-feira, das 6h45 às 8h45, havia sido suspensa em 23 de março, após a redução no fluxo de veículos em razão das medidas de restrição de circulação em razão da pandemia do novo coronavírus. A faixa reversível reduz o tempo de deslocamento no sentido bairro-Centro, no horário de pico da manhã.

Os agentes da EPTC vão monitorar a circulação e orientar os motoristas para minimizar os impactos no trânsito. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo twitter @EPTC_POA.

