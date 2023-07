Rio Grande do Sul Banrisul anuncia Plano Safra com R$ 11 bilhões em crédito no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

Crescimento é de 57% em relação à oferta de crédito da safra anterior, com ampliação do volume de recursos em R$ 4 bilhões Foto: Maurício Tonetto/Secom Foto: Maurício Tonetto/Secom

O Banrisul lançou, nesta quinta-feira (06), o maior Plano Safra de sua história, disponibilizando R$ 11 bilhões em crédito, 57% a mais em relação à safra anterior — que também foi recorde e assegurou R$ 7 bilhões ao agronegócio gaúcho.

Esse é o terceiro ano consecutivo de valores substanciais, com R$ 5 bilhões no ciclo 2020/2021. A apresentação do novo Plano Safra, que ocorreu durante o AgroShow Banrisul 2023, em Porto Alegre, contou com a presença do governador Eduardo Leite.

Durante o anúncio, Leite destacou a expansão dos recursos e a contribuição desses aportes para o desenvolvimento do Estado. “Precisamos estar cada vez mais ao lado dos nossos produtores. Isso é importante para que cada um dos empreendedores na área rural tenha a confiança de investir, sabendo que há políticas públicas para ajudar a ter ganhos de produtividade e que existe um banco como o Banrisul, cujos planos oferecidos são robustos para as nossas safras”, afirmou.

Ao todo, o Plano Safra 2023/2024 disponibilizará R$ 5,2 bilhões para grandes produtores, R$ 3,8 bilhões para médios produtores e R$ 2 bilhões para a agricultura familiar. Considerando os pequenos e médios agricultores, a ampliação de recursos será de mais de 66% na comparação com o Ano Safra anterior.

“Estamos anunciando o maior Plano Safra da história do Banrisul, reforçando o foco estratégico do banco para o setor e consolidando sua posição como fomentador do agronegócio e do desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul”, destacou o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho. “Serão mais de 50 mil produtores beneficiados, o que demonstra que estamos conectados à realidade do campo.”

O titular da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes, ressaltou a importância desses investimentos para garantir a segurança alimentar. “Por trás dessa proposta, está a convicção de que o agro será, no Estado e no país, um setor fundamental para a segurança alimentar. Estamos reconhecendo a dimensão de seu protagonismo e das transformações que são possibilitadas, do ponto de vista do avanço social, econômico e tecnológico”, salientou.

No Ano Safra 2022/2023, os clientes da agricultura familiar correspondiam a 51% do número de contratos realizados. Somados aos médios produtores, a representatividade supera 84%. Na comparação com 2021/2022, a quantidade de operações realizadas com pequenos e médios produtores cresceu mais de 70%.

Balanço Plano Safra 2022/2023

O Banrisul encerrou o Ano Agrícola 2022/2023 com resultados recordes. Foram mais de R$ 9,3 bilhões em concessões de crédito rural, com crescimento em torno de 88% em relação ao Ano Safra anterior. Na comparação com a Safra 2019/2020, que marca a retomada do agronegócio como pilar estratégico para o banco, o incremento foi de 312%.

Só em custeio, foram mais de R$ 6,5 bilhões alocados no último período. O crescimento da carteira de crédito ocorreu, principalmente, em financiamentos para pequenos e médios produtores rurais, de forma pulverizada.

2023-07-06