Inter Inter conhece datas e horários dos jogos contra o River Plate pela Libertadores

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

Quem passar no confronto entre Inter e River Plate irá enfrentar o vencedor do enfrentamento entre Athletico-PR e Bolívar Foto: Divulgação/Conmebol Quem passar no confronto entre Inter e River Plate irá enfrentar o vencedor do enfrentamento entre Athletico-PR e Bolívar. (Foto: Divulgação/Conmebol) Foto: Divulgação/Conmebol

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter conheceu, na manhã desta quinta-feira (06), as datas e horários das partidas das oitavas de final contra o River Plate pela Libertadores. Os duelos acontecem nos dias 1° e 8 de agosto, em duas terças-feiras, às 21h.

Por ter acabado a fase de grupos em primeiro, o Colorado vai definir a classificação no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A primeira partida acontece no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

Na fase de grupos, o Colorado se classificou em primeiro do seu grupo com 12 pontos. Com o clube gaúcho, o Nacional também se classificou no grupo B da competição.

Já o River Plate, adversário colorado, se classificou em segundo do seu grupo com 10 pontos. A novidade da temporada de 2023 do River é a troca de técnico. Marcelo Gallardo não é mais o treinador e quem assumiu em seu lugar é Martín Demichelis.

Quem passar no confronto entre Inter e River Plate enfrenta o vencedor do duelo entre Athletico-PR e Bolívar.

