O Grêmio tem dúvida para a partida contra o Botafogo pelo Brasileirão. Luis Suárez pode ficar de fora do duelo contra o líder da competição. Minutos antes do jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, o centroavante ficou de fora por conta de dores no joelho direito. O camisa 9 será reavaliado pelo departamento médico a partir desta quinta-feira (06).

Suárez foi titular em Salvador pelo Campeonato Brasileiro no último sábado (01). Na terça-feira (04), o uruguaio estava escalado, mas durante o trabalho de aquecimento na Fonte Nova não aguentou as dores e foi substituído por Vina.

O centroavante vem convivendo com dores no joelho há algum tempo. O camisa 9 quer ir à Espanha para se consultar com o médico e especialista no assunto, Ramón Cugat. O clube gaúcho aceitou, mas quer liberar o atleta em um momento bom para ambos.

Após a partida, Antônio Brum, diretor de futebol do clube, confirmou o desejo de Suárez ir para Barcelona (Espanha) tratar de seu problema com seu médico particular e deu uma possível data para que isso aconteça.

“A gente não tem essa definição ainda, mas vamos conversar, é uma possibilidade. Esse cancelamento do jogo do Corinthians abre uma data que o Grêmio fica mais tempo sem jogar e pode ser que isso aconteça ou não. A gente não tem essa confirmação ainda”, afirmou.

A partir desta quinta-feira, Suárez será reavaliado pelos médicos e dará sequência ao tratamento para as dores no joelho. Se apresentar melhora até o dia da partida, no domingo (09), ficará à disposição do técnico Renato Portaluppi. Se o incômodo persistir, ele será novamente poupado.