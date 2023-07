Inter Inter faz proposta por volante Bruno Henrique

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

Meio-campista de 33 anos está livre no mercado desde que saiu do Al Ittihad Foto: Divulgação Meio-campista de 33 anos está livre no mercado desde que saiu do Al Ittihad (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

De olho na janela de transferências, o Inter encaminhou uma proposta para o volante Bruno Henrique, de 33 anos, livre no mercado desde sua saída do Al Ittihad, da Arábia Saudita, no mês de junho.

O jogador é monitorado pelo Colorado há semanas e conta com a admiração do técnico Mano Menezes. O atleta já trabalhou com o treinador no Corinthians, na temporada de 2014 e no Palmeiras, no ano de 2019.

Os valores afastam alguns concorrentes do Brasil. O Cruzeiro formalizou uma proposta, mas parou no limite orçamentário. Mesmo com dificuldades financeiras, o Inter trabalha para fechar o negócio o quanto antes.

Bruno Henrique defendeu o Al Ittihad por três temporadas e conquistou a Liga da Arábia Saudita e a Supercopa. Em 2022, ele disputou 29 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências. No Brasil, o volante tem dois títulos do Campeonato Brasileiro e um da Libertadores.

2023-07-06