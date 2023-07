Grêmio Grêmio lança a sua primeira moeda virtual

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

O Grêmio anunciou, na manhã desta quinta-feira (06), o lançamento de seu token esportivo, o Fan Pass $IMORTAL. O evento ocorreu na Tribuna Presidencial da Arena. A $IMORTAL é a moeda oficial do Clube, que dará acesso a produtos e conteúdos exclusivos, vantagens, descontos e experiências únicas.

Segundo o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, esta iniciativa faz parte de uma característica da gestão que é o compromisso com a inovação.

“É algo que a gente busca desde quando assumimos, melhorar a relação da instituição com o torcedor e nada mais representativo do que um projeto como esse, fazendo com que o gremista viva as coisas do Clube no âmbito digital. Agradeço por acreditarem no Grêmio. Estamos num bom momento dentro e fora do campo, esperamos chegar ainda mais longe nesse ano”, destacou.

A iniciativa aproximará ainda mais o clube de seus torcedores por meio de experiências e interações exclusivas, como camisas autografadas pelo elenco, mensagens personalizadas dos ídolos, possibilidade de assistir partidas no camarote da Arena do Grêmio acompanhado por algum atleta, participação em desafios de pênaltis com os jogadores, viajar com o elenco em partidas, além de uma caixa misteriosa com produtos surpresa.

O ativo virtual já está sendo comercializado pelo site www.fanpass.club/imortal.

