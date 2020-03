Acontece Banrisul disponibiliza linha de crédito para antecipar a restituição do Imposto de Renda 2020

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O Banrisul oferece aos seus clientes linha de crédito especial para antecipar a restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2020 (ano-base 2019). O correntista pode antecipar até 90% do valor da restituição, com taxa de juros a partir de 1,49% ao mês.

Os interessados devem indicar o Banrisul como instituição financeira na qual será creditada a restituição, no momento de preencher o formulário da declaração do IR. A liquidação da operação ocorre na data do crédito do valor da restituição pela Receita Federal.

A contratação do crédito pode ocorrer nas agências do Banrisul, por meio do Home Banking (www.banrisul.com.br ) e do aplicativo Banrisul Digital. No app, o cliente salva o recibo da declaração do IR em .pdf, abre o documento utilizando o Banrisul Digital e preenche o valor desejado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário