Acontece LEBES fará evento exclusivo de lançamento do novo Samsung Galaxy s20

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

O novo smartphone da Samsung será apresentado em primeira mão ao mercado gaúcho e estará disponível para “degustação” na Lebes Life Store Farrapos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

No próximo dia 12 de março, quinta-feira, a partir das 17h, a rede de varejo Lojas Lebes abre as portas da sua filial da Av. Farrapos, 3852, para o evento de lançamento da nova linha de smartphones da Samsung no Rio Grande do Sul.

Na ocasião, a Samsung vai apresentar aos gaúchos o Galaxy S20, seu mais recente lançamento que estará disponível na Lebes nas versões Galaxy S20 e S20+. A série Galaxy S20 conta com uma arquitetura de câmera totalmente nova que combina Inteligência Artificial com o maior sensor de imagem já oferecido pela Samsung, proporcionando uma qualidade de imagem impressionante. Junto com a câmera, o S20 eleva o patamar de experiência na hora de fazermos tudo o que gostamos com nossos smartphones, como ouvir nossas músicas favoritas o dia inteiro, assistir a vídeos do jeito que eles devem ser vistos e curtir jogos onde estivermos.

A série Galaxy S20 conta com tecnologias premium que os fãs da família Galaxy conhecem e esperam. Os smartphones mais seguros que a Samsung já criou, o Galaxy S20 é protegido pelo Knox – a plataforma de segurança móvel líder do setor que protege o dispositivo do nível do hardware ao nível do software. O Galaxy S20 também possui um novo processador seguro para proteger contra ataques baseados em hardware.

Os diferenciais dos novos smartphones poderão ser experimentados por clientes, jornalistas e convidados da Lebes, que será a única rede do RS com aparelhos disponíveis para degustação no dia que inicia a pré-venda.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário