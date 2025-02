Rio Grande do Sul Banrisul investirá R$ 1 bilhão em financiamentos habitacionais nos próximos dois anos

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Dentre as opções para pessoas físicas está o consórcio imobiliário. (Foto: Freepik)

Ao detalhar novidades em relação ao crédito imobiliário, o Banrisul anunciou que investirá R$ 1 bilhão em financiamentos habitacionais ao longo dos próximos dois anos no Rio Grande do Sul. No foco da medida estão empreendimentos no âmbito do “Plano Empresário”, linha direcionada a construtoras com histórico de relacionamento com o banco estatal gaúcho.

Também poderão acessar os recursos clientes na modalidade pessoa física que adquirirem imóveis residenciais novos de empreendimentos financiados pelo Banrisul, por meio do chamado “Desligamento Plano Empresário”. O montante é oriundo da poupança e da tesouraria da instituição (R$ 500 milhões em cada frente de recursos).

De acordo com o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, a iniciativa resulta de um esforço institucional para que o segmento imobiliário gaúcho não sofra paralisação:

“Sabemos da importância do crédito habitacional para a economia e para a geração de empregos. Mesmo diante do cenário desafiador da atividade no Brasil, também estamos mobilizando recursos próprios para diminuir os impactos junto às famílias gaúchas”.

O Banrisul oferece, ainda, uma opção que considera vantajosa àqueles que desejam adquirir imóveis: o consórcio, modalidade que possibilita o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para dar lances ou reduzir as prestações. Não há incidência de juros, apenas taxa de administração.

“Com uma carta contemplada, o consórcio pode ter um custo reduzido em relação ao financiamento tradicional”, finaliza a instituição. Informações adicionais podem ser obtidas no site banrisulconsorcio.com.br.

Boletos via pix

Outra aposta da instituição gaúcha está relacionada à simplificação das transações envolvendo pagamentos por meio de boletos. A iniciativa está em sintonia com resolução anunciada no início deste mês pelo Banco Central (BC).

Conhecida como “boleto híbrido”, “bolepix” ou “bolecode”, a modalidade utiliza um QR Code impresso no próprio documento para liquidação por meio do Pix, junto ao tradicional código de barras.

“O Banrisul antecipou-se à decisão do BC e foi uma das primeiras instituições financeiras do País a disponibilizarem essa opção, desde outubro de 2023”, ressalta a assessoria de comunicação da estatal. Por meio da modalidade, o pagamento pode ser feito em poucos segundos, utilizando-se apenas o aplicativo do Banco ou uma carteira digital.

Além disso, os clientes com cobrança de boletos pelo Banrisul recebem a informação de compensação dos títulos no mesmo dia, garantindo maior segurança no recebimento e agilidade na entrega do produto ou serviço. Para contratação do serviço e outros detalhes, o cliente deve entrar em contato com sua agência.

(Marcello Campos)

