Rio Grande do Sul Varejo e atacado gaúchos registram crescimento de vendas em 2024

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Dados constam no mais recente boletim setorial da Secretaria da Fazenda do RS. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

O varejo gaúcho encerrou 2024 com um volume de vendas de R$ 257 bilhões, uma alta de 8,1% em relação ao ano anterior. Já o setor atacadista fechou o período com um faturamento de R$ 235 milhões – incremento de 3,8%. A estatística consta em boletim da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), com base em transações sujeitas ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).

Na análise referente a dezembro, o embalo do movimento festivo de Natal e Réveillon resultou em R$ 23,5 bilhões em negócios no varejo – melhor desempenho em 12 meses. Também foi registrado crescimento trimestral de 6,2% em relação ao período de julho a setembro.

Em linhas gerais, as duas modalidades de comércio se diferenciam quando ao público-alvo e ao tipo de negócio. O varejo costuma abranger transações entre pessoa física (consumidor) e outra jurídica (empresa), com produtos vendidos por unidade, ao passo que o atacado envolve grandes quantidades de itens, tendo como protagonistas pessoas jurídicas (geralmente para fins de revenda).

A indústria, por sua vez, apresentou em 2024 uma leve retração no volume de vendas: -0,3%. No total, o setor registrou R$ 572,2 bilhões em transações. Mas o último trimestre (outubro a dezembro) indicou sinais de recuperação, com alta de 5,8% em comparação a igual período de 2023. Os destaques foram o tabaco (alta de 20,3%), eletrônicos (13,8%) e combustíveis (10,7%).

Recuperação desigual

Os relatório da Sefaz apontou tendência de recuperação econômica do Rio Grande do Sul após as enchentes recordes de maio. “A retomada, entretanto, não foi uniforme entre os segmentos produtivos”, ressalva o documento. “A indústria, por exemplo, registrou uma desaceleração no ritmo de crescimento.”

Apesar dos desafios, o Estado acumulou um avanço de 4,3% até novembro, conforme o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-BR), superando a média nacional (3,8%). Dados do Banco Central confirmam as conclusões do órgão estadual gaúcho.

“Grande parte desse crescimento foi impulsionada pelo agronegócio”, acrescenta a equipe responsável pelo boletim, em texto publicado no site oficial estado.rs.gov.br. Já a indústria gaúcha, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), teve uma alta modesta: 0,3%.

Ainda sobre o setor industrial, o desempenho de seus segmentos foi desigual. “Enquanto segmentos como derivados de petróleo e biocombustíveis, metalurgia e fabricação de móveis registraram crescimento expressivo, outros, como máquinas e equipamentos e bebidas, tiveram quedas acentuadas”, compara a Sefaz.

Esse e outros temas serão detalhados nas próximas rodadas do evento “Diálogos Setoriais”, a partir de quarta-feira (19), com transmissão pelo canal da Sefaz no site de vídeos youtube.com. Participarão representantes da Receita Estadual e de entidades empresariais, proporcionando a análise dos resultados mais recentes e a discussão de perspectivas para os próximos meses, de acordo com o seguinte cronograma:

– Indústria – quarta-feira (19), às 9h.

– Insumos agropecuários – quarta-feira (19), às 14h.

– Aves – quinta-feira (20), às 9h.

– Bebidas – quinta-feira (20), às 14h.

– Suínos – sexta-feira (21), às 9h.

(Marcello Campos)

https://www.osul.com.br/varejo-e-atacado-gauchos-registram-crescimento-de-vendas-em-2024/

2025-02-15