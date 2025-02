Rio Grande do Sul Novos beneficiários do Programa Todo Jovem na Escola podem retirar o Cartão Cidadão a partir de segunda-feira no RS

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

O objetivo é combater a evasão escolar e garantir a conclusão dos estudos na educação básica Foto: Arquivo/Seduc (Foto: Arquivo/Seduc) Foto: Arquivo/Seduc

A partir desta segunda-feira (17), os novos beneficiários do Programa TJE (Todo Jovem na Escola) podem retirar o Cartão Cidadão, que dá acesso ao auxílio financeiro destinado a estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa é uma política pública promovida pelo governo do Estado, tendo como objetivo combater a evasão escolar e garantir a conclusão dos estudos na educação básica.

O programa é coordenado pelo Gabinete de Projetos Especiais, liderado pelo vice-governador Gabriel Souza, e pela Seduc (Secretaria da Educação). O vice-governador destaca os avanços do programa a cada ano em que é implementado.

“Desde início do programa, o governo do Estado já investiu cerca de R$ 400 milhões na distribuição de bolsas de incentivo para que os jovens permaneçam na escola. E o resultado aparece de forma muito significativa. Nossos estudos mostram que 97% dos jovens que participam do TJE continuam os estudos no ano seguinte. É uma grande vitória especialmente para as famílias dos estudantes”, avaliou Gabriel.

A ação de entrega é voltada a todos os alunos contemplados pelo TJE que, tendo direito ao cartão, ainda não o retiraram, incluindo novos alunos que ingressaram na 1ª série do Ensino Médio em 2025, estudantes transferidos para a Rede Estadual em outras séries do Ensino Médio e beneficiários de anos anteriores que ainda não buscaram seu cartão até agora. Estudantes que já participavam do TJE em 2024 continuarão recebendo os valores no mesmo cartão e não precisam retirar um novo.

Os estudantes que atendem todos os critérios do TJE e ainda não possuem Cartão Cidadão devem consultar se há cartão emitido em seu CPF ou no CPF do seu responsável familiar no CadÚnico.

“Sabemos que muitos dos nossos estudantes enfrentam dificuldades para permanecer na escola, pois precisam trabalhar e não conseguem conciliar os estudos. Essa série de auxílios é uma forma de garantir que nenhum deles precise escolher entre estudar e ajudar a família. A educação transforma vidas, e nossa missão, enquanto Seduc, é apoiar nossos jovens para que possam concluir a trajetória escolar e seguir com seus sonhos”, destacou a secretária da Educação, Raquel Teixeira.

Locais e horários de retirada

Em Porto Alegre, a retirada dos cartões ocorrerá na Casa do Gaúcho, no Parque Harmonia, entre os dias 17 e 28 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. A estimativa é que, na capital gaúcha, pelo menos 5 mil estudantes que ingressaram no TJE devem comparecer ao local para retirar seus novos cartões. A partir de março, a entrega será transferida para agência do Tudo Fácil POA Centro.

No interior do Estado, os cartões estarão disponíveis para retirada nas agências do Banrisul, de segunda a sexta-feira, das 11h às 15h. O estudante menor de idade deve estar acompanhado pelo responsável familiar no CadÚnico, que precisará apresentar um documento de identificação com foto.

Neste ano, o Todo o Jovem na Escola deve contemplar cerca de 120 mil estudantes em todo o Estado, sendo 40 mil novos beneficiários.

Modalidades de auxílio

O programa oferece quatro modalidades de auxílio financeiro para incentivar a permanência dos alunos do Ensino Médio na Rede Estadual:

Bolsa mensal: R$ 150 ou R$ 225 (para estudantes de escola em tempo integral ou ensino técnico integrado), pagos mensalmente entre março e dezembro, mediante frequência mínima de 75% no mês anterior.

Bolsa Auxílio Material Escolar: R$ 150 no início do ano letivo.

Poupança Aprovação: R$ 300 por ano em que o estudante for aprovado. O valor pode ser retirado parcialmente a cada ano (R$ 75) ou acumulado até o final do Ensino Médio, totalizando R$ 900 mais os rendimentos.

Prêmio Engajamento: R$ 150 para os estudantes que participarem das avaliações do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul e Sistema de Avaliação da Educação Básica.

