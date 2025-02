Mundo Hamas diz que os Estados Unidos devem “obrigar” Israel a cumprir condições da trégua em Gaza

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Nota foi emitida após a libertação de três reféns israelenses Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O grupo terrorista Hamas afirmou, neste sábado (15), que os Estados Unidos, um dos mediadores do acordo de cessar-fogo em Gaza, deve “obrigar” Israel a respeitar as condições do pacto para garantir a libertação de reféns.

“Os Estados Unidos devem obrigar a ocupação a cumprir o acordo se de verdade se importam com as vidas dos prisioneiros [reféns]”, declarou Hazem Qassem, um porta-voz do Hamas.

A nota foi emitida após a libertação de três reféns israelenses em troca de presos palestinos, neste sábado.

