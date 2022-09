Rio Grande do Sul Banrisul lança marketplace próprio exclusivo para os clientes

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

Novidade foi apresentada durante o evento de aniversário da entidade, realizado na Sogipa, em Porto Alegre Foto: Divulgação Novidade foi apresentada durante o evento de aniversário da entidade, realizado na Sogipa, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No dia do seu aniversário de 94 anos, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) realizou, na noite desta segunda-feira (12), o lançamento do seu marketplace próprio. A novidade foi apresentada durante o evento de aniversário da entidade, realizado na Sogipa, em Porto Alegre.

O evento contou com a presença do presidente do banco, Cláudio Coutinho, sua diretoria e diversas autoridades.

Banrishopping

Chamado Banrishopping, o novo serviço oferecerá, aos mais de quatro milhões de clientes do banco, uma loja online no app Banrisul e no site www.banrishopping.com.br, que permite compras em diversos segmentos, como casa, vestuário e entretenimento. De acordo com o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, essa iniciativa é uma tendência cada vez maior entre os grandes bancos de varejo.

Entre os destaques do novo serviço estão as diversas formas de formas de pagamento – cartões de crédito Visa e Mastercard, pontos do BanriClube, Banricompras à vista, parcelado ou pré-datado, além da possibilidade de cashback. No lançamento, o produto já conta com mais de 40 parceiros.

