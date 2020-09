Acontece Banrisul lança nova campanha publicitária Aqui é a Nossa Casa

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Filme divulga as medidas tomadas pelo Banco no enfrentamento da pandemia Foto: Arquivo/Ascom Banrisul Filme divulga as medidas tomadas pelo Banco no enfrentamento da pandemia. (Foto: Arquivo/Ascom Banrisul) Foto: Arquivo/Ascom Banrisul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Está no ar a nova campanha institucional do Banrisul, intitulada Aqui é a Nossa Casa. O filme divulga as medidas tomadas pelo Banco no enfrentamento da pandemia do coronavírus e faz uma alusão ao fato de muitas pessoas estarem em casa, devido ao isolamento social.

De acordo com a superintendente da Unidade de Marketing, Lisane Fernandes, a campanha destaca que o Rio Grande do Sul representa a casa do Banrisul e que, por isso, a instituição está sempre ao lado da sociedade gaúcha. “O Banrisul diversificou serviços e disponibilizou novas linhas de crédito para auxiliar seus clientes durante a crise causada pelo coronavírus, e é de extrema relevância divulgar amplamente tais ações para reforçar o protagonismo do Banco no apoio à economia do Rio Grande do Sul”, salientou.

A campanha Aqui é a Nossa Casa está sendo divulgada em diversos meios de comunicação, como TV, rádio, jornal e internet. Além do filme principal, foram desenvolvidas peças focadas em crédito, reparcelamento de dívidas, protocolo de cuidados com a saúde, soluções digitais e agronegócio.

O vídeo publicitário também pode ser assistido no perfil do Banco no YouTube, no link: http://bit.ly/NossaCasaBanrisul.

