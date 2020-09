Acontece Agronegócio é tema da próxima edição da Oiweek

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Com o tema Farm to Fork: Open Innovation da fazenda ao garfo, a edição da XII Open Innovation Week (Oiweek), maior encontro de inovação aberta do Brasil, será realizada de a 1º de outubro, em parceria com a SP Ventures, e tem como foco o setor de agronegócio. O objetivo é discutir as tendências relacionadas ao consumo sustentável e dietas Plant-Based, Digital Farms – consideradas o futuro da agricultura – e Deep Tech – tecnologias que estão avançando fronteiras científicas -, além de cases sobre investimento e o ecossistema de startups no setor.

Ao longo da semana, serão realizados painéis com a participação de grandes corporações, que irão falar sobre o uso do CVC como ferramenta de inovação aberta, analisando o aspecto defensivo (sobrevivência) e ofensivo (conquista de novos mercados) dessa prática. Entre os participantes, estão representantes de empresas como Aegro, Raízen, Agrosmart, Agro Ven, Value Group, Nestlé, Corona, Superbom e NoMoo. As inscrições são gratuitas.

“Nossa expectativa é trazer um panorama das últimas tendências do setor, além de dados e insights do ecossistema de inovação no setor”, comenta Bruno Rondani, CEO da 100 Open Startups.

Durante os quatro dias de evento, também acontece o Speed-Datings, plataforma de matchmaking e reuniões online de 20 minutos, que já tem presença confirmada de mais de 50 corporações do Ranking TOP 100 Open Corps. Além disso, nesta edição da Oiweek, os participantes também poderão se conectar com a comunidade do VIII Congresso Brasil-Alemanha de Inovação (CBAI 2020), maior evento de inovação entre os dois países, realizado pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK São Paulo). A conexão entre as comunidades da Oiweek e do CBAI 2020 acontece no dia , das 14h às 17h.

Oiweek Digital

A Oiweek Digital reúne as corporações líderes, as startups mais atraentes, cientistas das principais instituições de pesquisa, investidores qualificados e especialistas para uma verdadeira experiência online de inovação aberta. Entre as atrações, destacam-se:

OpenTalks e Open Workshops – painéis com os principais players do mercado e startups, nos quais executivos e empreendedores apresentam cases selecionados e falam sobre o mercado atual e oportunidades para o presente e futuro próximo.

Speed-Dating Digital (todos os dias, das 10h às 17h) – reuniões de negócios, em ambiente online. São conversas de 20 minutos 1-1, com foco em conexões de negócio e agendadas diretamente pelo app do evento.

Open Innovation Challenge – as empresas cadastradas podem propor desafios e realizar reuniões de speed-dating com as startups mais atraentes.

Showcase – lives e salas exclusivas para empresas e startups que desejam destacar suas soluções e serviços.

100 Open Startups

A 100 Open Startups é plataforma líder em open innovation. Possui foco na conexão de oportunidades de inovação entre empresas, startups, comunidade científica e investidores. São responsáveis pela Open Innovation Week – Oiweek, plataforma de eventos referência no setor, criada em 2008, e pelo Ranking 100 Open Startups, criado em 2016. O modelo de negócios é baseado no atendimento a grandes empresas e investidores que buscam curadoria de startups, e no apoio a startups que buscam clientes e investidores. O time é liderado por Bruno Rondani, Rafael Levy e Carla Colonna, que, juntos, contribuem na formação da comunidade de open innovation no Brasil desde 2008, com a criação da primeira edição da Oiweek. A plataforma conta com cerca de 13 mil startups, 130 universidades, 3 mil empresas e 3 mil investidores-anjo, com mais de 17 mil negócios registrados entre os participantes, totalizando R$ 1 bilhão em transações de open innovation desde a sua criação.

