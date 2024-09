Dicas de O Sul Banrisul lança plataforma de cursos gratuitos

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Com o objetivo de incentivar a saúde financeira da população e de democratizar o acesso ao conhecimento, o Banrisul lançou a Banrieduca, plataforma aberta de cursos on-line gratuitos.

A novidade não se restringe aos clientes do banco. Qualquer pessoa interessada pode acessar os conteúdos oferecidos. Já estão disponíveis capacitações sobre planejamento de gastos, reserva de emergência, dívidas e financiamentos, entre outros. Para ingressar nos cursos, é necessário apenas realizar um cadastro, preenchendo um formulário com algumas informações básicas.

De acordo com o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, a Banrieduca vem para fortalecer a relação da instituição com a comunidade e contribuir para uma sociedade mais informada, que realize uma gestão consciente de seus recursos. “Ao fornecer conteúdos focados na expertise do banco, proporcionamos as ferramentas necessárias para que a população tenha mais controle e compreensão sobre suas finanças”, destacou.

A plataforma Banrieduca pode ser acessada no site www.banrieduca.com.br. Além disso, os cursos podem ser feitos no aplicativo Moodle Mobile, de forma on-line ou off-line. O tutorial de uso do aplicativo está disponível neste link.

