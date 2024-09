Rio Grande do Sul Médicos gaúchos tomam posse no Conselho Federal de Medicina

Cerimônia de posse ocorrerá na sede da entidade, em Brasília, no dia 1º de outubro

O conselheiro eleito para representar o Rio Grande do Sul no CFM (Conselho Federal de Medicina), Dr. Carlos Sparta, e o conselheiro suplente, Dr. Gerson Junqueira Júnior, tomarão posse em cerimônia na sede da entidade, em Brasília, no dia 1º de outubro, com exercício dos cargos até 30 de setembro de 2029.

Sparta é médico anestesiologista e presidiu o Cremers (Conselho Regional de Medicina) entre 2022 e 2023. Junqueira é cirurgião digestivo e atual presidente da Amrigs (Associação Médica do Rio Grande do Sul).

Agora, eles serão responsáveis por levar as demandas dos médicos gaúchos para discussão em nível federal, contribuindo para analisar e normatizar a prática médica, através da aprovação de resoluções, pareceres e recomendações.

Os dois prometem lutar na autarquia para aumentar os valores destinados para a realização de cursos gratuitos com reconhecimento internacional e pelo cumprimento dos critérios técnicos exigidos pelo Ministério da Educação para a abertura de novos cursos de Medicina. Outra proposta é abrir uma sede do CFM em Porto Alegre a fim de facilitar o contato com os médicos gaúchos, uma iniciativa pioneira no País.

Os conselheiros gaúchos foram eleitos com 43,53% dos votos válidos no RS, em votação realizada de forma on-line nos dias 6 e 7 de agosto. A edição bateu recorde histórica: 75% dos médicos brasileiros votantes participaram do pleito.

