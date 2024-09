Dicas de O Sul Evento gratuito Moda Pelo Rio Grande do Sul visa apoiar o setor após as enchentes

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O evento ocorrerá no dia 3 de outubro no Teatro do Bourbon Country, das 9h às 19h Foto: Freepik O evento ocorrerá no dia 3 de outubro no Teatro do Bourbon Country, das 9h às 19h. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Porto Alegre e a estilista Joy Alano realizarão o evento Moda Pelo Rio Grande do Sul, que mobilizará toda a cadeia produtiva, logística e profissional do setor de vestuário adulto e infantil, moda praia, fitness, lingerie, acessórios e calçados do Estado.

Com acesso gratuito, o evento, que é uma forma de incentivar os empreendedores a impulsionar seus negócios, ocorrerá no dia 3 de outubro no Teatro do Bourbon Country, das 9h às 19h.

O projeto foi idealizado pela estilista natural de Blumenau (SC), região também impactada por enchentes. Com o apoio da CDL Poa e de grandes nomes do setor, o evento deve receber caravanas de todos os lugares do RS em um movimento para ajudar o varejo a se fortalecer e se reerguer após as inundações.

“A moda e o vestuário são pilares fundamentais do nosso varejo, representando uma parte significativa dos negócios dos nossos associados. O impacto das recentes enchentes no Rio Grande do Sul foi devastador para o setor, comprometendo não apenas a infraestrutura de muitas lojas, mas também suas cadeias de produção e distribuição. O evento Moda Pelo Rio Grande surge como uma iniciativa importante para oferecer suporte e conhecimento prático, ajudando os lojistas a se reerguerem e a fortalecerem suas operações em um momento tão desafiador”, disse o presidente da entidade, Irio Piva.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do evento.

Serviço

Evento: Moda Pelo Rio Grande do Sul

Data: 3 de outubro (quinta-feira)

Horário: Das 9h às 19h

Local: Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre

Entrada: Gratuita, mediante inscrição no site do evento

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/evento-gratuito-moda-pelo-rio-grande-do-sul-visa-apoiar-o-setor-apos-as-enchentes/

Evento gratuito Moda Pelo Rio Grande do Sul visa apoiar o setor após as enchentes

2024-09-25