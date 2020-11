Acontece Banrisul lança serviços de previdência privada pelo aplicativo do banco

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A previdência privada é uma maneira de a pessoa não depender somente da aposentadoria oficial do INSS Foto: Divulgação A previdência privada é uma maneira de a pessoa não depender somente da aposentadoria oficial do INSS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Banrisul lançou uma nova funcionalidade no aplicativo Banrisul Digital, com vários serviços de previdência privada para oferecer ao cliente a melhor experiência com agilidade e conveniência no acesso a soluções financeiras.

No menu Previdência, o correntista pode projetar o valor que será acumulado ao longo do período de contribuição; simular o plano mais indicado; contratar um novo plano BanrisulPrev VGBL e PGBL; contratar os produtos Pensão por Prazo Certo ou Renda por Invalidez; realizar aportes esporádicos e consultar o saldo dos planos já contratados.

De acordo com o presidente do banco, Cláudio Coutinho, agora ficou ainda mais fácil conhecer e contratar um plano de previdência privada, de forma intuitiva e segura. “O Banrisul vem apresentando crescimento expressivo na comercialização de planos de previdência privada, com incremento de 38% de janeiro a outubro de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado, indicador bem superior ao do mercado”, destacou.

Para auxiliar os clientes, foi produzido um vídeo explicativo de forma simplificada e com linguagem acessível para quem está ou não familiarizado com o tema da previdência privada. O material faz parte do Banrisul Descomplica, série de vídeos publicados nos perfis oficiais do Banrisul no YouTube, Facebook, Instagram e Twitter.

Previdência privada

A previdência privada, que também é conhecida como complementar, é uma maneira de a pessoa não depender somente da aposentadoria oficial do INSS. Com ela, é possível fazer aplicações mensais, além de programar aportes esporádicos. Os valores são aplicados em fundos seguros e ficam rendendo juros durante todo o período.

É uma excelente alternativa para reunir recursos financeiros com o objetivo de programar a aposentadoria, planejar o futuro dos filhos ou diversificar os investimentos. No mercado, existem dois tipos de previdência privada: o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e o Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece