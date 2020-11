Economia Ministro da Economia prevê a perda de 300 mil vagas de emprego no Brasil neste ano

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Pandemia de coronavírus provocou uma grave crise econômica no Brasil Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, nesta segunda-feira (23), que o Brasil deve perder cerca de 300 mil vagas formais de emprego neste ano. Apesar da retomada da criação de novos postos de trabalho nos últimos meses, o ministro prevê que haja uma desaceleração na geração de vagas até o fim de 2020.

“Nós vamos, possivelmente, chegar ao final deste ano perdendo 300 mil empregos, quer dizer, 20% do que perdemos nos anos de 2015 e 2016. No ano que enfrentamos a maior crise da nossa história, uma pandemia global, vamos perder entre um quinto e um terço dos empregos perdidos na recessão anterior”, declarou Guedes durante um seminário virtual promovido pela Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro).

Segundo o ministro, houve uma perda média anual de cerca de 1,3 milhão de empregos nos anos de recessão de 2015 e 2016. “O Brasil criou 500 mil empregos em julho, 250 mil em agosto e 313 mil em setembro. Está para sair a qualquer momento [o resultado de] outubro. Eu nem acredito que vá continuar nesse ritmo tão acelerado. É natural que dê uma desacelerada”, disse.

De acordo com Guedes, todas as regiões brasileiras e setores econômicos estão criando empregos. “A economia voltou em V como esperávamos. O FMI [Fundo Monetário Internacional] previa uma queda de 9,5% do PIB [Produto Interno Bruto] brasileiro. Vai ser bem menos que a metade”, declarou.

