Banrisul anuncia nova linha de crédito aos municípios gaúchos

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

O anúncio foi feito pelo diretor de Desenvolvimento do banco, Fernando Postal, nesta quarta (28), na Assembleia de Verão da Famurs. Foto: Famurs Foto: Famurs

O diretor de Desenvolvimento do Banrisul, Fernando Postal, anunciou, nesta quarta-feira (28), o lançamento da linha de crédito Finame Caminhos da Escola e a ampliação da modalidade Financiamento Especial Banrisul (FEB) – Setor Público. O anúncio foi feito durante o seu pronunciamento na Assembleia de Verão 2024 da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), na Sociedade Amigos do Balneário Atlântida (Saba), em Xangri-Lá.

De acordo com Fernando Postal, as medidas contribuem para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, sobretudo para uma melhor qualidade de vida às comunidades gaúchas. “Em um esforço contínuo para fortalecer parcerias e impulsionar a expansão de negócios com o setor público, o Banrisul agora oferece uma gama ainda mais ampla de itens financiáveis, permitindo que os municípios atendam às diversas necessidades de infraestrutura e de serviços públicos para o benefício da população”, frisou.

Na linha Financiamento Especial Banrisul – Setor Público, os municípios podem financiar obras de infraestrutura (reformas e construções de centros administrativos, postos de saúde, pavilhão para parque de máquinas, ginásio esportivo, entre outras); aquisição de terrenos urbanos para o desenvolvimento da cidade, tanto em programas de moradia quanto em programas de desenvolvimento industrial (distrito industrial), e saneamento (aquisição de tubos de concreto para projetos de saneamento básico nos municípios).

Também se destaca a ampliação do prazo total de financiamento para, no máximo, até 84 meses, incluída neste prazo a carência de até 12 meses. A medida oferece mais flexibilidade financeira aos municípios, permitindo a implementação de projetos de longo prazo com planejamento e segurança.

Nova linha de crédito

A linha de crédito Finame Caminhos da Escola – Setor Público tem como finalidade a renovação e ampliação da frota de veículos de transporte escolar destinada ao transporte diário de alunos da educação básica da rede pública de ensino, especialmente aqueles residentes da zona rural.

A linha de crédito oferece aos municípios a possibilidade de financiamento para a aquisição de ônibus e embarcações novos, de fabricação nacional, credenciados no Credenciamento Finame (CFI) do Sistema BNDES, garantindo assim a segurança e o conforto dos estudantes durante seus deslocamentos para a escola.

As condições de financiamento contemplam o prazo total de até 10 anos, incluído até dois anos de carência, com o percentual de financiamento podendo chegar até 100% do valor do bem.

Banrisul anuncia nova linha de crédito aos municípios gaúchos

