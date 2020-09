Acontece Banrisul oferece condições exclusivas na Semana do Brasil

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Banrisul está oferecendo aos seus clientes algumas vantagens durante a Semana do Brasil, que iniciou nesta última quinta-feira (03) e vai até o dia 13 de setembro. Durante o evento, os correntistas do Banco terão acesso a taxas especiais em linhas de crédito pessoal e imobiliário, isenção de anuidade em cartões de crédito, e condições exclusivas para a renegociação de operações de crédito em liquidação.

A expectativa para esta segunda edição é que o impacto da iniciativa pode ser ainda mais relevante, pois será a primeira data comemorativa do varejo após a reabertura do comércio. Em razão das ofertas especiais oferecidas no período, é possível que inicie uma retomada da economia nacional, com segurança.

Confira as condições disponibilizadas pelo Banrisul:

Cartão de Crédito

Isenção de 12 meses na anuidade dos cartões de crédito Mastercard Platinum e Black emitidos pelo Banrisul no período da Semana do Brasil.

Renegociação de operações de créditos inadimplentes

Condições diferenciadas aos clientes pessoas físicas e jurídicas para negociação de operações de créditos inadimplentes há mais de 180 dias contratadas pelos canais digitais (aplicativo Banrisul Digital e Portal Soluções de Dívidas, Call Center, empresas de cobranças terceirizadas e rede de agências.

A taxa para as renegociações durante o período será a partir de 0,59% ao mês, conforme o prazo de parcelamento da dívida, sendo que o prazo foi flexibilizado aumentando para até 96 meses.

O Banrisul oferece, ainda, incentivo para o pagamento à vista de dívidas em atraso, com desconto que pode chegar até 90%, de acordo com o prazo de vencimento da dívida.

Devido ao cenário atual, o Banrisul oportuniza aos seus correntistas a comodidade de regularizarem os débitos pelo Portal de Solução de Dívidas, no site; e por meio do aplicativo Banrisul Digital, na função Resolva Dívidas em Atraso; que funcionam 24h por dia e sete dias por semana.

Crédito 1 Minuto Financiamento

O produto Crédito 1 Minuto Financiamento está com taxas diferenciadas para o período, a partir de 1,29% ao mês e prazo de pagamento em 24 meses.

Crédito Imobiliário

O Banrisul reduziu as taxas de operações de crédito imobiliário contratadas durante a Semana do Brasil. Em todos os convênios disponibilizados pelo Banco, a taxa é a partir de 6,82% ao ano, de acordo com o relacionamento comercial do cliente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece