Inter Por questão contratual, Moisés já é baixa certa no Inter para enfrentar o Bahia

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Para a partida deste domingo, válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Eduardo Coudet já conta com um desfalque certo no Inter para encarar o Bahia. Por questão de vínculo contratual, o lateral-esquerdo Moisés não poderá ficar entre os relacionados.

O jogador, que chegou ao clube nesta temporada, assinou contrato até o final de 2021. Além disso, no negócio, o Inter adquiriu 15% dos direitos federativos do lateral. Por outro lado, Zeca, que foi cedido ao clube baiano até o final deste ano, também não poderá atuar.

Sem Moisés, a tendência é que Matheus Jussa deve ser o seu substituto, improvisado. Já que Uendel ainda não está disposição por um problema de fascite plantar e Nathanel é o menos cotado.

Mas os problemas do técnico argentino não param por ai. O time ainda contará com Rodrigo Lindoso, Lucas Ribeiro e João Peglow, que se recuperam após testar positivo para o coronavírus. Além de Paolo Guerrero, que passou por uma cirurgia no joelho direito e só tem previsão de volta no ano que vem.

Na tarde desta sexta-feira, a equipe segue a preparação para encarar o Bahia no CT Parque Gigante. Os times se enfrentam no domingo, às 16h, no estádio Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

