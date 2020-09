Em entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (2), o vice-presidente de futebol do Inter, Alessandro Barcellos, anunciou a contratação de um novo reforço para o ataque colorado. Trata-se do centroavante argentino Leandro Fernández. O jogador foi procurado devido às baixas para no setor ofensivo colorado nas últimas semanas. Paolo Guerrero passou por uma cirurgia no joelho direito e só retorna aos gramados na próxima temporada. William Pottker e Yuri Alberto sofreram lesões musculares. E João Peglow contraiu coronavírus.

Apesar de estar chegando de outro país, com a janela internacional fechada, sua contratação foi firmada porque o jogador teve o contrato encerrado com o Independiente, da Argentina, em julho. Ou seja, antes do término da janela de transferências. Portanto, estava sem clube e pode vestir a camisa colorada assim que for regularizado na CBF.

Quem é Leandro Fernández:

Natural de Santa Fé, na Argentina, o atleta iniciou sua trajetória profissional no Defensa y Justicia. Depois, passou para o Tijuana, do México, Ferro Carril, também da Argentina e Comunicaciones, da Guatemala, antes de chegar ao Godoy Cruz, onde fez sua melhor temporada. Foram 17 gols em 42 jogos. Com o destaque, foi vendido ao Independiente, clube em que tinha vínculo até o momento. Sua melhor temporada no time argentino, foi a de 18/19, quando fez 10 gols em 34 partidas.

Nas quatro temporadas defendendo os Rojos, foram 53 jogos, 17 gols e 10 assistências. Foi pelo Independiente que o jogador conquistou a Copa Sul-Americana em 2017 e a Copa Suruga em 2018. Após a temporada 18/19, o centroavante foi emprestado ao Vélez Sarsfield, também da Argentina, por duas temporadas. Neste ano de 2020, ao fim do empréstimo, Fernández voltou ao Independiente, fechando sua passagem pelo clube com 10 partidas e dois gols.

O centroavante chega com ao Inter com o aval do técnico Eduardo Coudet, que teceu elogios ao atleta: “É um jogador de muito boa pegada, que chuta com as duas pernas. É físico, vai se adaptar. Gosta dessa pressão que exercemos. Joga por dentro, por fora. Tem boas características“, disse Chacho, após o anúncio da contratação.