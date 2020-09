Inter Atacante Leandro Fernández é apresentado no Inter

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Na tarde dessa sexta-feira (4), em entrevista coletiva, o atacante Leandro Fernandéz foi apresentado oficialmente pelo Inter, ao lado do vice de futebol Alessandro Barcellos e do diretor executivo Rodrigo Caetano. O vice presidente destacou: ”Um jogador que vem sendo monitorado. É um jogador com características para o modelo de jogo que o Inter tem hoje. Vem com muita gana e vontade de vestir a camisa do Inter”.

O jogador argentino com passagens por Godoy Cruz e Independiente, teve seu contrato finalizado no meio deste ano, e chega ao Inter com um contrato até o final do próximo ano: ”Leandro fez de tudo para estar aqui o mais rápido possível, temos muita esperança que ele tenha sucesso aqui. Vamos dar as melhores condições para evoluir ainda mais na carreira”. afirmou Rodrigo Caetano.

Perguntado sobre o técnico Eduardo Coudet, Leandro Fernández destacou a influência também de Victor Cuesta na sua escolha: ”Falei com treinador, me contou a forma de jogo, o clube. Já conhecia o clube pelo Victor Cuesta e decidi vir para o Inter”. Considera-se competitivo, que tenta sempre ir para cima dos jogadores e gosta de pressionar os defensores.

O jogador ainda não está inscrito no BID, mas tende entrar nas partidas assim que Coudet o necessitar.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

