Esporte Brasileirão: Inter enfrenta o Bahia no Beira-Rio; acompanhe

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o objetivo de manter a liderança isolada do Brasileirão, o Inter enfrenta o Bahia, na tarde deste domingo (06), no Estádio Beira-Rio, pela oitava rodada do campeonato. A partida começou às 16h.

Com 16 pontos na tabela, o time de Eduardo Coudet entrou em campo com o terceiro uniforme. A camisa com gola V e em tons de laranja, com listras horizontais, homenageia o pôr do sol do Guaíba. Em uma saída de bola errada da defesa Colorada, o Bahia abriu o placar aos 19 minutos da etapa inicial, com Rodriguinho. Acompanhe a partida ao vivo pela Rádio Grenal 95,9 FM. Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte