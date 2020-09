Esporte Fora de casa, Grêmio encara o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

(Foto: Divulgação)

Buscando a reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta, na noite deste domingo (06), o Atlético-GO no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia (GO).

A partida, com início às 19h, é válida pela oitava rodada do campeonato. O Tricolor soma sete pontos na tabela e quer deixar a zona do rebaixamento.

Acompanhe a partida ao vivo pela Rádio Grenal 95,9 FM.

