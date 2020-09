Esporte Fora de casa, o Grêmio empatou com o Atlético-GO em 1 a 1 pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

O Tricolor chegou aos 8 pontos na competição. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Mais um empate. Esse foi o resultado conquistado pelo Grêmio na noite deste domingo (6), após entrar em campo no Estádio Olímpico, em Goiânia, para enfrentar o Atlético-GO, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Isaque, para o Tricolor e Edson, para os donos da casa, a partida terminou empatada em 1 a 1. O time gaúcho tem 8 pontos e um jogo a menos na competição.

Mesmo com os primeiros minutos da partida equilibrados, o Tricolor saiu atrás no placar. Em bola parada, aos 10 minutos da etapa inicial, os donos da casa abriram o marcador com Edson, após uma cobrança de escanteio. A bola foi colocada no primeiro poste para o meia subir e desviar de cabeça para o fundo das redes.

O Grêmio tentou reagir e correr atrás do prejuízo. Aos 17’, Bruno Cortez colocou na área, a defesa goiana afastou e a bola sobrou para Lucas Silva, que finalizou, mas mandou pra fora. Logo em seguida, foi a vez de Alisson descer em diagonal da direita para a esquerda, tabelar com Diego Souza e, em frente a área, arrematar a gol, mas a bola acabou subindo demais. Outra chance tricolor saiu aos 22’. Desta vez, Cortez tabelou com Isaque e abriu na esquerda para Everton. O atacante tentou chutar cruzado, mas a bola foi direto para as mãos do goleiro Jean.

A partida seguiu favorável para os donos da casa, que conseguiram dominar a maior parte das ações, tanto que aos 26’, o Atlético chegou de novo com Janderson. De frente para o gol, o atacante soltou a bomba, mas a bola subiu demais.

Os gremistas conseguiram reagir e chegar ao gol de empate já na reta final da primeira etapa, aos 42 minutos. Alisson deu um lindo passe, de primeira, por cima da zaga para Isaque, que recebeu em condições e estufou as redes atleticanas, deixando tudo igual em Goiânia.

Segundo tempo

O segundo tempo seguiu no mesmo ritmo, mas o Grêmio tentou mais investidas no ataque. Logo aos 4’, Everton fez uma enfiada de bola para Diego Souza, mas colocou força demais e ela terminou com o goleiro Jean. Mas do outro lado, o perigo foi maior. Com maior intensidade, os donos da casa quase ampliaram, primeiro com Marlon Freitas, que chutou forte, obrigando Vanderlei a operar uma grande defesa, Depois, com Renato Kayser, que desviou de cabeça no canto esquerdo da meta gremista – a bola passou raspando, tirando tinta da trave.

Com 14’, o Grêmio teve uma chance em cobrança de escanteio, colocando na área. Diego Souza dividiu com a defesa e mandou de cabeça, mas Jean saiu do gol para impedir a jogada. A resposta do time goiano foi imediata, com Renato Kayzer, que recebeu em velocidade, ganhou da marcação e finalizou – a bola passou à esquerda da meta.

Passados 27’, o Tricolor teve boas chances, primeiro com um cruzamento de Alisson na cabeça de Everton, que obrigou o goleiro adversário a boa defesa. Depois, Bruno Cortez foi a linha de fundo e fez um cruzamento na área, mas a defesa afastou.

O Atlético ainda mandou uma bola no travessão aos 38’, depois de uma boa trama, com uma troca de passes rápida. Matheuzinho recebeu e soltou a bomba – a bola bateu na trave e saiu por cima do gol. Na reta final, aos 48′, os gremistas ainda tiveram um jogador expulso, Geromel, que desfalca a equipe para o próximo confronto, com o Bahia. Kannemann também não vai para o jogo, por ter levado nesta partida, o terceiro amarelo.

Com o resultado, o Grêmio soma um ponto, chegando a 8 na competição, com sete jogos disputados.

Ficha técnica

Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Nicolas; Edson, Marlon Freitas, Chico (Henry Vaca), Gustavo Ferrareis (Mateuzinho); Janderson (Everton Felipe) e Renato Kayzer (Iuri). Técnico: Vagner Mancini.

Grêmio: Vanderlei; Orejuela, Geromel, Kannemann (David Braz) e Cortez; Lucas Silva (Darlan), Matheus Henrique, Alisson (Luiz Fernando), Isaque (Fabrício) e Everton; Diego Souza (Robinho). Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Ricardo Marques Ribeiro (MG), auxiliado por Marcus Vinicius Gomes (MG) e Frederico Soares Vilarinho (MG).

