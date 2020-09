Grêmio Dupla Grenal feminina embala no retorno do Brasileiro e entra no G-5

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Foto: Jéssica Maldonado / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 7 de setembro de 2020

As equipes femininas da dupla Grenal vem subindo na tabela do Brasileirão A1 desde o retorno do campeonato. As partidas foram retomadas no final de agosto e desde lá, o tricolor venceu as duas partidas que disputou. O colorado venceu duas e empatou uma. Com as boas atuações e resultados, as Gurias Gremistas ocupam a quarta posição da tabela, com 15 pontos, e as Gurias Coloradas a quinta colocação com os mesmos 15 pontos, só ficando atrás do rival pelo número de vitórias. Além disso, tanto Grêmio, quanto Inter, venceram a atual campeã brasileira, a Ferroviária.

No retorno das partidas, as Gurias Gremistas, comandadas por Patrícia Gusmão, encararam o Cruzeiro no Mineirão e venceram de virada por 2 a 1. No último sábado (5), foram até São Paulo para enfrentar a Ferroviária, e venceram por 1 a 0, passando para a parte de cima da tabela. Do início do campeonato até o momento, são 7 jogos, cinco vitórias e duas derrotas. O Grêmio está na quarta colocação, atrás apenas de Santos, Palmeiras e Corinthians.

O Inter fez uma partida a mais nesse retorno do campeonato, já que a quinta rodada foi interrompida antes do seu final em função da pandemia da Covid-19. Na primeira atuação, as Gurias Coloradas empataram em 1 a 1 com o Flamengo. Na rodada seguinte, a equipe de Maurício Salgado enfrentou a Ferroviária em Araraquara e venceu por 2 a 1 de virada. E nesta última rodada, no domingo (5), o colorado foi até Salvador enfrentar o Vitória e voltou com os três pontos na mala, após vencer a equipe da casa por 3 a 0. Na quinta colocação, o Inter tem 15 pontos em 7 jogos. São quatro vitórias e três empates.

A dupla entra em campo nesta semana pela oitava rodada do Brasileirão A1. O tricolor, joga na quarta-feira (9), contra o Iranduba, às 15h (de Brasília). As Gurias Coloradas, enfrentam o Corinthians na quinta-feira (10), às 19h30 (de Brasília).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

