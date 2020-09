Inter Gurias Coloradas vencem Vitória por 3 a 0 na sétima rodada do Brasileirão A1

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Foto: Twitter / S.C. Internacional

Neste sábado (5), as Gurias Coloradas viajaram até Salvador, Bahia, para encarar o Vitória pela sétima rodada do Brasileirão A1. No Barradão, vitória do Inter por 3 a 0, com gols de ArI, Jheniffer e Bruninha.

As visitantes dominaram o primeiro tempo, mantendo a posse de bola e pressionando as adversárias no campo ofensivo. O placar foi aberto aos 37 minutos da primeira etapa, com um gol de Ari, de cabeça, após cobrança de escanteio de Mariana Pires pelo lado direito.

No segundo tempo, o Inter seguiu pressionando as donas da casa, ampliando o placar logo aos três minutos. No bate e rebate dentro da área, Ari tocou para Jheniffer, que chutou a gol. A bola ainda desviou na defesa adversária, mas acabou no fundo das redes. Apesar da ampliação do placar, a equipe comandada por Maurício Salgado seguiu dominando a partida. O terceiro gol veio pelos pés da lateral-direita Bruninha, que aos 25 minutos marcou seu primeiro gol pelo Colorado.

Com o resultado, o colorado chega a 15 pontos, fechando a rodada na quarta colocação, com quatro vitórias e três empates. A próxima partida é contra o Corinthians, em casa, na próxima quinta-feira (10), às 19h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro A1.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

