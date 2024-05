Porto Alegre Plataforma mostra mapas e informações da enchente do Guaíba em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2024

O mapa cruza dados coletados via satélite com medições topográficas oficiais. Foto: Divulgação/PMPA O mapa cruza dados coletados via satélite com medições topográficas oficiais. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre passa a realizar um monitoramento da cheia histórica do Guaíba a partir desta segunda-feira (13). O sistema pode ser acessado aqui.

Os mapas trazem dados exclusivos, ao considerarem o relevo da cidade. Neles, é possível combinar informações, como a população de cada bairro afetado e projetar ações para mitigar o avanço da água.

“Essa tecnologia é essencial para o período de reconstrução da cidade, assim que a água baixar, ao analisarmos o percurso e projetarmos as medidas de resposta”, explica o secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm.

O mapa cruza dados coletados via satélite com medições topográficas oficiais. É possível monitorar o deslocamento e nível da água na cheia do mês de maio em cada região da cidade. Nas imagens, são consideradas as elevações dos terrenos, o que possibilita verificar o alcance da água em cada via.

“O objetivo é mensurar danos humanos e ambientais, além de prejuízos econômicos, tanto públicos quanto privados”, completa a coordenadora de planejamento urbano da Smamus, Vaneska Paiva Henrique.

A plataforma informa ainda sobre quantos e quais prédios públicos de Porto Alegre foram atingidos pela cheia do Guaíba, além dos impactos econômicos e estruturais causados na cidade.

2024-05-13